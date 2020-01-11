Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

Дуже часто не тільки жінки, але й чоловіки роблять помилки, які відштовхують протилежну стать.

Так, іноді хлопець одягнений так, неначе він скуплявся в жіночому магазині. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про головні три помилки в одязі чоловіків, щоб уникнути непорозумінь і залишитися привабливим в очах дівчат.

1. Величезний шарф

Величезний, м'який і теплий шарф, безперечно, дуже зручний, але абсолютно не підходить для чоловіка. Ні, він не спотворює хлопців, але мужності вже точно не додає. В очах дівчини закутаний у теплий шарф хлопець виглядає не дуже привабливо.

фото: iPhones.ru

wlooks.ru

2. Чоловіче декольте

Коли жінка вдягає декольте, це виглядає сексуально. Але якщо те саме зробить чоловік, навряд чи це буде виглядати привабливо. Виріз на волохатих чоловічих грудях виглядає безглуздо і лише відлякує дівчат.

for-male.ru

anews.com

3. Коротенькі шорти і джинси, що обтягують

І ще одна жахлива помилка в чоловічій моді – надто короткі шорти і занадто обтягуючі брюки. Хоча модні дизайнери переконують, що хлопці теж можуть оголювати свої ноги мало не до сідниць, краще не прислухатися до цієї поради. Супер-короткі шорти, які були в моді у 70-х, на чоловікові виглядають не тільки смішно, але й викликають у дівчат почуття легкої відрази.

zefirka.net

zefirka.net

Те саме стосується й занадто обтягуючих джинс, які дуже нагадують жіночі лосини.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав топ-3 жіночі речі, які відлякують чоловіків: що в жінках здатне найсильніше налякати сильну стать.

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