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12 січня • оновлено в 02:08
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Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

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Дуже часто не тільки жінки, але й чоловіки роблять помилки, які відштовхують протилежну стать.

Так, іноді хлопець одягнений так, неначе він скуплявся в жіночому магазині. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про головні три помилки в одязі чоловіків, щоб уникнути непорозумінь і залишитися привабливим в очах дівчат.

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1. Величезний шарф

Величезний, м'який і теплий шарф, безперечно, дуже зручний, але абсолютно не підходить для чоловіка. Ні, він не спотворює хлопців, але мужності вже точно не додає. В очах дівчини закутаний у теплий шарф хлопець виглядає не дуже привабливо.

Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

фото: iPhones.ru

Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

wlooks.ru

2. Чоловіче декольте

Коли жінка вдягає декольте, це виглядає сексуально. Але якщо те саме зробить чоловік, навряд чи це буде виглядати привабливо. Виріз на волохатих чоловічих грудях виглядає безглуздо і лише відлякує дівчат.

Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

for-male.ru

Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

anews.com

3. Коротенькі шорти і джинси, що обтягують

І ще одна жахлива помилка в чоловічій моді – надто короткі шорти і занадто обтягуючі брюки. Хоча модні дизайнери переконують, що хлопці теж можуть оголювати свої ноги мало не до сідниць, краще не прислухатися до цієї поради. Супер-короткі шорти, які були в моді у 70-х, на чоловікові виглядають не тільки смішно, але й викликають у дівчат почуття легкої відрази.

Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

zefirka.net

Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

zefirka.net

Те саме стосується й занадто обтягуючих джинс, які дуже нагадують жіночі лосини.

Як не зганьбитися: топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок

Pinterest

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав топ-3 жіночі речі, які відлякують чоловіків: що в жінках здатне найсильніше налякати сильну стать.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
Психологія чоловік жінки Стиль Мода
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