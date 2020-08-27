Як не варто одягатися восени 2020: 4 головні помилки (фото - marieclaire.ru).
Восени жінкам хочеться виглядати максимально комфортно і стильно, але дрібні промахи в образі можуть все зіпсувати.
У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло про найпоширеніші помилки в осінньому стилі. Модницям не варто так одягатися у 2020 році.
Якщо принти будуть одночасно, скажімо, і на світшоти, і на штанах або спідниці, то візуально вони "загубляться", а саме поєднання буде виглядати безглуздо. Стилісти радять розбавляти вбрання однотонними речами – на їхньому фоні принт буде виділятися.
shoppingschool.ru
Безбарвний одяг робить образ бляклим, нудним і не дає жінкам виразити свою індивідуальність. Тому, щоб ловити на собі захоплені погляди цієї осені, модницям варто розбавляти свої вбрання яскравими акцентами.
pinterest.com
Літні вбрання під теплим пальтом або курткою виглядають дивно, а також перетворюють жіночий образ в несмак. Тому дані шорти слід замінити кюлотами з деніму або будь-якого іншого матеріалу.
elle.ru
Міні з коротким пальтом також виглядає вульгарно і несучасно. Тому жінкам слід, наприклад, коротку спідницю носити з довгим пальтом. Такий прийом візуально зробить нас вищими та стрункішими.
glamusha.ru
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