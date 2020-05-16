Для більшості чоловіків не настільки важливо гарно і модно виглядати, ніж жінкам. Вони не так ретельно стежать за трендами і часто просто ненавидять шопінг.

Однак стежити за зовнішнім виглядом все ж доводиться незалежно від того, якої ви статі. OBOZREVATEL розібрав найпоширеніші модні помилки, які зустрічаються серед чоловіків.

Надмірна любов до спортивного одягу

Спортивні костюми створені для того, щоб займатися в них спортом. Виключно. Ходити на прогулянку, в магазин і в будь-яке інше місце, крім спортивного майданчика, в "спортивках" – одна з найбезглуздіших і в той же час найпоширеніших помилок у чоловіків. При чому мова йде не тільки про костюми, одягати спортивні штани з футболкою чи майкою, або олімпійку з джинсами замість куртки – такий же поганий тон.

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Заправлена футболка

Кілька десятків років тому було модно заправляти футболки в штани. Сьогодні ж із заправленою футболкою чоловік буде схожий на маминого синочка, який боїться застудитися. Футболка повинна бути ідеальної довжини, щоб вона звисала трохи нижче ременя. Гарна футболка завжди підкреслює твою фігуру, але заправлена футболка, нехай і найдорожча, вбиває все враження з першого погляду.

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Вицвілі, пошарпані або розтягнуті речі

Такі предмети гардеробу можуть мати тільки два місця застосування: город на дачі або сміттєзвалище. Речам властиво зношуватися і втрачати товарний вигляд. І якщо ваша, нехай навіть найулюбленіша футболка розтягнулася, вицвіла чи скошлатилася – або викиньте її, або пустіть на ганчірки. Але носити такі речі абсолютно не варто.

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Підробки відомих брендів

Цим грішать у рівній мірі і жінки, і чоловіки: але якщо перші якось намагаються цей факт приховати, то другі йдуть напролом. Дешеві футболки з підробленим логотипом Armani або "ринкові" джинси Gucci виглядають безглуздо. Особливо, якщо ще й з помилками в назвах бренду. Краще не гнатися за маркою, якщо гаманець не дозволяє, а купити якісні та стильні речі в більш доступних магазинах. Там теж цілком можна зібрати стильний лук.

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Шкарпетки під відкрите взуття

Незважаючи на те, що останнім часом такі комбінації іноді навіть зустрічаються на подіумах, в житті їх застосовувати категорично не варто. Немає ніякого виправдання чоловікам, які носять шкарпетки з сандалями або капцями, ні з точки зору практичності, ні з точки зору моди. На вулиці не так вже й тепло? Надягаємо мокасини або легкі кросівки. Йдемо на пляж – забудьте про шкарпетки.

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Раніше OBOZREVATEL писав про те, які речі повинні бути в гардеробі у кожної жінки.

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