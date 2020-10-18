Всесвітній день краватки: 5 цікавих фактів з історії аксесуара

Всесвітній день краватки прийнято відзначати щорічно 18 жовтня. 2020 року ця дата припадає на неділю.

Хоча свято краватки не має офіційного статусу, з кожним роком воно завойовує все більшу популярність у різних країнах. Про найцікавіші факти з історії цього яскравого аксесуара читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Цікаві факти про краватку

Вважається, що краватку було винайдено в Хорватії. У 17 столітті солдати цієї країни носили його як шийну хустку. Одного разу представників хорватської армії запросили до двору короля Франції – за мужність і доблесть у Тридцятилітній війні – і Людовик XIV запримітив і ввів в моду цей елемент одягу.

У французькій мові краватка отримала назву cravat (від французького "хорват"). У російській же мові слово "галстук" походить від голландського або німецького варіанту Halstuch.

Петро I спеціальним указом забороняв витиратися і сякатися в краватку. Таким способом він хотів виховати любов до краваток у Росії.

У Європі три країни ставляться до святкування Дня краватки з особливою повагою: це Англія, Франція і Хорватія. Причому в останній свято з 2003 року відзначається на національному рівні.

Найдорожчу в світі краватку було зшито в Індії в студії дизайну Satya Paul Design Studio. Вона прикрашена 271 діамантом і 150 грамами золота, її ціна – 220 тисяч доларів.

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