Всесвітній день краватки: 5 цікавих фактів з історії аксесуара

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Мода
1,9 т.
День краватки відзначається 18 жовтня

Всесвітній день краватки прийнято відзначати щорічно 18 жовтня. 2020 року ця дата припадає на неділю.

Хоча свято краватки не має офіційного статусу, з кожним роком воно завойовує все більшу популярність у різних країнах. Про найцікавіші факти з історії цього яскравого аксесуара читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Цікаві факти про краватку

  • Вважається, що краватку було винайдено в Хорватії. У 17 столітті солдати цієї країни носили його як шийну хустку. Одного разу представників хорватської армії запросили до двору короля Франції – за мужність і доблесть у Тридцятилітній війні – і Людовик XIV запримітив і ввів в моду цей елемент одягу.

У Франції краватки ввів в моду король Людовик XIV

  • У французькій мові краватка отримала назву cravat (від французького "хорват"). У російській же мові слово "галстук" походить від голландського або німецького варіанту Halstuch.

  • Петро I спеціальним указом забороняв витиратися і сякатися в краватку. Таким способом він хотів виховати любов до краваток у Росії.

Петро I забороняв витиратися і сякатися в краватку

  • У Європі три країни ставляться до святкування Дня краватки з особливою повагою: це Англія, Франція і Хорватія. Причому в останній свято з 2003 року відзначається на національному рівні.

  • Найдорожчу в світі краватку було зшито в Індії в студії дизайну Satya Paul Design Studio. Вона прикрашена 271 діамантом і 150 грамами золота, її ціна – 220 тисяч доларів.

Найдорожчу в світі краватку зшили в Індії в студії дизайну Satya Paul Design Studio

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