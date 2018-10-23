МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Мода

Вікторія Бекхем показала ідеальне офісне вбрання для осені

5.6тЧитати матеріал російською

Британська співачка, модель і дружина відомого футболіста Вікторія Бекхем продемонструвала бездоганний діловий стиль.

Її вибір для осіннього сезону - костюм у чоловічому стилі, пише ELLE.

Новини
Вікторія Бекхем у сексуальному образі прикрасила обкладинку глянцю

Строгий костюм виділяється деталями крою: замість стандартного фасону брюк Бекхем зробила ставку на широкі брюки-палаццо зі стрілками, які повністю закривають взуття. Саме такі, немов із чужого гардероба, в цьому сезоні очолюють список модних трендів.

Вікторія Бекхем показала ідеальне офісне вбрання для осені

Поєднуючи їх із шовковою білою блузою вона додала потрібну дозу жіночності в дусі 70-х.

Також співачка ризиковано змішала відтінки: до темно-синього костюма вона підібрала сумку із замші каштанового відтінку.

Єдиний аксесуар - золотий кулон, який не відволікає від ділового настрою всього образу.

Вікторія Бекхем показала ідеальне офісне вбрання для осені

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головним трендом чоловічого одягу став помаранчевий колір.

Особа
Вікторія Бекхем
Об'єкти
МодаСтиль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги