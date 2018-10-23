Вікторія Бекхем показала ідеальне офісне вбрання для осені

Британська співачка, модель і дружина відомого футболіста Вікторія Бекхем продемонструвала бездоганний діловий стиль.

Її вибір для осіннього сезону - костюм у чоловічому стилі, пише ELLE.

Новини Вікторія Бекхем у сексуальному образі прикрасила обкладинку глянцю

Строгий костюм виділяється деталями крою: замість стандартного фасону брюк Бекхем зробила ставку на широкі брюки-палаццо зі стрілками, які повністю закривають взуття. Саме такі, немов із чужого гардероба, в цьому сезоні очолюють список модних трендів.

Поєднуючи їх із шовковою білою блузою вона додала потрібну дозу жіночності в дусі 70-х.

Також співачка ризиковано змішала відтінки: до темно-синього костюма вона підібрала сумку із замші каштанового відтінку.

Єдиний аксесуар - золотий кулон, який не відволікає від ділового настрою всього образу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головним трендом чоловічого одягу став помаранчевий колір.