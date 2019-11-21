Викиньте це! 5 видів штанів, які давно вийшли з моди

Кожні кілька років ми бачимо на подіумах те, що встигли скласти в найдальші кути своїх гардеробів - є елементи, від яких обов'язково слід позбутися.
Незважаючи на те, що багато хто з цих речей вже стали класикою - від них слід відмовитися. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити якісь штани вже вийшли з моди.
Джинси-скінні
У гардеробі у кожної дівчини є джинси-скінні, а можливо і не одні. Така модель вже давно стала класикою, яка підходить абсолютно всім. Але, в цьому сезоні від них потрібно відмовитися і замінити на більш трендові моделі.
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Джинси з декором
Вишивка або будь-який інший яскравий декор на джинсах колись давно був дуже популярним. Багато модниць робили свій образ яскравим саме за рахунок таких штанів. Але цей час вже давно минув і в найближчі роки цей тренд точно не повернеться, тому краще викиньте їх.
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Шкіряні легінси
Незважаючи на те, що шкіра в цьому сезоні на піку своєї популярності, шкіряні легінси слід відкласти подалі. А краще все - прибрати їх зі свого гардероба зовсім. Замініть їх на шкіряні штани.
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Рвані джинси
Незважаючи на те, що в моду повертається епоха 90-х, рвані джинси залишилися в далекому минулому. Можливо, незабаром вони повернутися на модний п'єдестал, але зараз їх краще не вдягати.
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Підвороти
Якщо ще кілька років тому всі джинси, а особливо згадані вище скінні доповнювалися модними підворотами, які оголювали кісточки. Зараз краще цього не робити, оскільки час такого дивного тренда вийшов. Краще відразу придбати трохи укорочені штани і поєднувати їх з яскравими шкарпетками.
pexels.com
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