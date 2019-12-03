Викиньте негайно! Топ-5 хутряних речей, які не носять після 40 років

Ні для кого не є секретом, що для кожного віку є свої аксесуари та одяг, який або дозволяє виглядати молодше і впевненіше, або старить вас.

І давно не поєднуються зі статусом молодої активної людини деякі хутряні речі. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про топ-5, які не варто одягати жінкам після 40 років.

Парка з хутром

Парку з хутром скоріше підійде для підлітків — після 40 стилісти рекомендують віддавати перевагу пуховикам або правильно підібраній шубі. Крім того, зазначимо, що такий варіант верхнього одягу виглядає громіздко і візуально повнить.

Фото: rozetka.com.ua

Хутровий жилет-гусениця

Ця річ — абсолютний антитренд для будь-якого віку. Взимку така жилетка не гріє, а навесні в поєднанні з легким одягом буде виглядати зовсім недоречно.

Фото: 365news.biz

Хутряна горжетка

Цей пухнастий аксесуар також моментально додає десяток років до цифри в паспорті. Та й від лютого морозу невеликий хутряний шарф не захистить. Тому його краще викинути зі свого гардероба.

Фото: womanwiki.ru

Норкова спідниця

Пишну хутряну спідницю, якщо вона є у вашому гардеробі, краще викинути або віддати комусь трохи молодшому. Стилісти рекомендують замінити її на спідницю-олівець або більш пишну модель.

Фото: Я Купую

Хутряна шапка

Також, за словами стилістів, навіть найбільш доглянуту жінку "постарить" поєднання хутряної шапки з шубою. Тому взимку краще носити інший головний убір.

Фото: moddam.ru

Унти

Якщо таке взуття вам дуже подобається, можна носити його, наприклад, на довгій морозній прогулянці. Але для виходу у світ краще вибрати більш практичний і модний варіант: уггі, масивні черевики або іншу модель взуття.

Фото: wlooks.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував топ-5 крутих речей, які стилісти не радять носити після 30 років.

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