"Вхід у джинсах заборонено!" З'явилися фото реального життя в СРСР

У мережі показали архівні фото життя в СРСР, одне з яких свідчить про безглузду боротьбу радянської влади з запозиченими з-за кордону джинсами.
"Вхід у джинсах на танцмайданчик заборонено!" – такий напис зустрічав молодь на вході до дискотеки. Знімки реалій життя в СРСР опублікували на сторінці Nadine в Twitter (щоб подивитися – доскрольте сторінку до кінця).
Заборона джинсів в СРСР
twitter.com/NadiSid
Як відомо, в СРСР з джинсами намагалися всіляко боротися, оголосивши їх "буржуазною модою" та "ідеологічною зброєю загниваючого капіталізму". Для радянської ж людини імпортні штани були символом заповітної свободи.
За носіння джинсів могли запросто вигнати з університету або з роботи. Крім того, якось, 1961 року, був оголошений смертний вирок спекулянтам Рокотову і Файбишенко, які торгували джинсами.
Незважаючи на все це до самого розпаду СРСР джинси залишалися головним трендом епохи.
Обід в СРСР
twitter.com/NadiSid
Базар в СРСР
twitter.com/NadiSid
Жінки в СРСР
twitter.com/NadiSid
Їдальня в СРСР
twitter.com/NadiSid
Їдальня в СРСР
twitter.com/NadiSid
Дозвілля радянських людей
twitter.com/NadiSid
Реальне життя в СРСР
twitter.com/NadiSid
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