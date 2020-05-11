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12 травня • оновлено в 03:27
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"Вхід у джинсах заборонено!" З'явилися фото реального життя в СРСР

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У мережі показали архівні фото життя в СРСР, одне з яких свідчить про безглузду боротьбу радянської влади з запозиченими з-за кордону джинсами.

"Вхід у джинсах на танцмайданчик заборонено!" – такий напис зустрічав молодь на вході до дискотеки. Знімки реалій життя в СРСР опублікували на сторінці Nadine в Twitter (щоб подивитисядоскрольте сторінку до кінця).

Заборона джинсів в СРСР

Заборона джинсів в СРСР

twitter.com/NadiSid

Як відомо, в СРСР з джинсами намагалися всіляко боротися, оголосивши їх "буржуазною модою" та "ідеологічною зброєю загниваючого капіталізму". Для радянської ж людини імпортні штани були символом заповітної свободи.

За носіння джинсів могли запросто вигнати з університету або з роботи. Крім того, якось, 1961 року, був оголошений смертний вирок спекулянтам Рокотову і Файбишенко, які торгували джинсами.

Незважаючи на все це до самого розпаду СРСР джинси залишалися головним трендом епохи.

Обід в СРСР

Обід в СРСР

twitter.com/NadiSid

Базар в СРСР

Базар в СРСР

twitter.com/NadiSid

Жінки в СРСР

Жінки в СРСР

twitter.com/NadiSid

Їдальня в СРСР

Їдальня в СРСР

twitter.com/NadiSid

Їдальня в СРСР

Їдальня в СРСР

twitter.com/NadiSid

Дозвілля радянських людей

Дозвілля радянських людей

twitter.com/NadiSid

Реальне життя в СРСР

Реальне життя в СРСР

twitter.com/NadiSid

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини світу
Теги
заборона політика Мода Історія СРСР
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