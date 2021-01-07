У мережі захопилися архівним фото модних дівчат 50-х років

У мережі опублікували історичне фото, на якому зображені дівчата в модних вбраннях 1950-х років. У той час актуальні були сукні з вирізами на плечах.

Відповідний знімок показали на сторінці в Facebook "Historicana". У мережі користувачі прийшли в захват від кадру.

Так, на фото представлено шість дівчат у красивих вбраннях. Їх образ доповнювали стильні аксесуари і акуратні зачіски.

Під постом люди стали активно писати коментарі. За словами багатьох користувачів, краса 1950-х років не зрівняється з сьогоднішньою модою.

"Такі дівчата красиві, витончені", "Прекрасна епоха. Прекрасні жінки", "Без тату, силікону і пельменів", "Які всі різні, красуні, зараз усі на одне обличчя", "Мода 50-х найжіночніша і витончена", – пишуть люди в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкурси краси в СРСР проходили дуже вражаюче, а витонченість учасниць заворожує і по сьогоднішній день. У мережі показали яскраві знімки.