Тренди осені 2019: який верхній одяг вибрати

З приходом осені кожна модниця починає думати про покупку верхнього одягу. У цьому сезоні тренди настільки різноманітні, що кожен зможе знайти собі щось до смаку.

Кейп, зухвалі шкіряні тренчі і класичні строгі пальто – вибрати ідеальний верхній одяг для тривалих приємних прогулянок нескладно, пише Vogue.

Футболка Karl Lagerfeld, жакет Salvatore Ferragamo, колготки Falke vogue.ua

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Класика жанру

Класичне пряме пальто – ніколи не вийде з моди. А з поверненням буржуазного стилю і підвищення інтересу до речей класичних і консервативних така покупка стане грамотною інвестицією.

Пальто, гольф, штани – все Max Mara, ботильйони Jimmy Choo vogue.ua

Helmut Lang vogue.ua

Vince vogue.ua

Королівська спадщина

Кейпи повернулися цієї осені на подіуми, нагадавши, що таке справжнє благородство. Носити їх можна як з джинсами, так і елегантними сукнями.

Пальто BOSS, плаття Escada vogue.ua

Max Mara vogue.ua

Chloe vogue.ua

Шкіра

На екрани повертається Матриця, а в модні гардероби повертаються шкіряні плащі та куртки-косухи.

Весь образ – Fendi vogue.ua

Co vogue.ua

Salvatore Ferragamo vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, в сезоні осінь-зима 2018/2019 креативний директор Sacai Тітосе Абе прийняла незвичайне рішення і взула моделей в різні черевики.

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