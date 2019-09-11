Тренди осені 2019: який верхній одяг вибрати

З приходом осені кожна модниця починає думати про покупку верхнього одягу. У цьому сезоні тренди настільки різноманітні, що кожен зможе знайти собі щось до смаку.
Кейп, зухвалі шкіряні тренчі і класичні строгі пальто – вибрати ідеальний верхній одяг для тривалих приємних прогулянок нескладно, пише Vogue.
Футболка Karl Lagerfeld, жакет Salvatore Ferragamo, колготки Falke
vogue.ua
Класика жанру
Класичне пряме пальто – ніколи не вийде з моди. А з поверненням буржуазного стилю і підвищення інтересу до речей класичних і консервативних така покупка стане грамотною інвестицією.
Пальто, гольф, штани – все Max Mara, ботильйони Jimmy Choo
vogue.ua
Helmut Lang
vogue.ua
Vince
vogue.ua
Королівська спадщина
Кейпи повернулися цієї осені на подіуми, нагадавши, що таке справжнє благородство. Носити їх можна як з джинсами, так і елегантними сукнями.
Пальто BOSS, плаття Escada
vogue.ua
Max Mara
vogue.ua
Chloe
vogue.ua
Шкіра
На екрани повертається Матриця, а в модні гардероби повертаються шкіряні плащі та куртки-косухи.
Весь образ – Fendi
vogue.ua
Co
vogue.ua
Salvatore Ferragamo
vogue.ua
Як раніше писав OBOZREVATEL, в сезоні осінь-зима 2018/2019 креативний директор Sacai Тітосе Абе прийняла незвичайне рішення і взула моделей в різні черевики.
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