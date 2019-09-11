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11 вересня • оновлено в 22:19
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Тренди осені 2019: який верхній одяг вибрати

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З приходом осені кожна модниця починає думати про покупку верхнього одягу. У цьому сезоні тренди настільки різноманітні, що кожен зможе знайти собі щось до смаку.

Кейп, зухвалі шкіряні тренчі і класичні строгі пальто – вибрати ідеальний верхній одяг для тривалих приємних прогулянок нескладно, пише Vogue.

Футболка Karl Lagerfeld, жакет Salvatore Ferragamo, колготки Falke

Футболка Karl Lagerfeld, жакет Salvatore Ferragamo, колготки Falke

vogue.ua

Новини
Названо найбільш модний колір 2020 року

Класика жанру

Класичне пряме пальто – ніколи не вийде з моди. А з поверненням буржуазного стилю і підвищення інтересу до речей класичних і консервативних така покупка стане грамотною інвестицією.

Пальто, гольф, штани – все Max Mara, ботильйони Jimmy Choo

Пальто, гольф, штани – все Max Mara, ботильйони Jimmy Choo

vogue.ua

Helmut Lang

Helmut Lang

vogue.ua

Vince

Vince

vogue.ua

Королівська спадщина

Кейпи повернулися цієї осені на подіуми, нагадавши, що таке справжнє благородство. Носити їх можна як з джинсами, так і елегантними сукнями.

Пальто BOSS, плаття Escada

Пальто BOSS, плаття Escada

vogue.ua

Max Mara

Max Mara

vogue.ua

Chloe

Chloe

vogue.ua

Шкіра

На екрани повертається Матриця, а в модні гардероби повертаються шкіряні плащі та куртки-косухи.

Весь образ – Fendi

Весь образ – Fendi

vogue.ua

Co

Co

vogue.ua

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, в сезоні осінь-зима 2018/2019 креативний директор Sacai Тітосе Абе прийняла незвичайне рішення і взула моделей в різні черевики.

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