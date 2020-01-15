Не носіть це! Топ-5 речей, які роблять образ дешевим

Образ може бути яким завгодно: стриманим і бунтарським, ідеальним і скуйовдженим. І неважливо, скільки при цьому будуть коштувати ваші речі. Важливо, на скільки вони будуть виглядати.
Про те, які помилки не допускати, щоб не виглядати смішно та дешево — пише "Рамблер женский".
Рвані джинси
Рвані джинси завжди викликали інтерес і особливу увагу своїм незвичайним кроєм та виконанням, але їх потрібно викинути зі свого гардероба у 2020 році. Адже така модель зараз виглядає неохайно і немодно. Крім того, дуже дешево.
Фото: vplate.ru
Яскравий дутий жилет
За словами інсайдерів, складно пригадати, коли дуті жилети були актуальними. А стильними та "дорогими" не були ніколи. Єдине можливе для них застосування — спорт на вулиці в холодну пору року.
Фото: aliexpress.com
Шапка зі стразами
Без такого дешевого "шедевра" дизайну, як стрази, шапка буде виглядати дійсно вартісною і модною. Тому позбавляйтеся від непотрібних головних уборів.
Фото: krasota-ua.com
Об'ємна міні-спідниця
Така модель, ймовірно, знайдеться в гардеробі кожної дівчини. І хоч вона виглядає досить мило, але, за словами модних експертів — дешево. Вибирайте трендові в цьому році спідниці плісе і з асиметричним кроєм.
Фото: store.dolcegabbana.com
Велика сумка-трапеція
Велика сумка-трапеція в принципі непогана, і хоч виглядає модно, але не "дорого". Тому краще зробіть вибір на користь сумки-мішка.
Фото: sumochka.com
Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-3 "маст хев" елементів гардеробу зими 2020.
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