Модные тренды обновляются каждый сезон, многие из них могут задерживаться на несколько лет и даже становиться классикой. Сегодня хочу поговорить о фаворитах весны 2018, которые стоит добавить в свой гардероб. Некоторые из них уже были актуальны несколько сезонов назад, однако сейчас они получили новый виток популярности. Если в вашем шкафу уже есть какие-то вещи из перечисленных, обязательно доставайте их и носите с удовольствием.

Пальто.

Пальто – базовая вещь в женском гардеробе. Качественное классическое пальто прямого кроя можно носить несколько лет, и оно всегда будет смотреться востребовано и актуально. Must have весны 2018 – пальто нежных пастельных оттенков (ванильный, карамельный, сливочный, лавандовый, небесно-голубой, мятный, бледный розовый, цвет зелени). Это светлая, "вкусная" палитра. Как будто стоишь посреди цветущего луга. Пастельные, мягкие оттенки создают приятное весеннее настроение, добавляют образу легкости и воздушности. Лаконичный крой пальто можно усложнить дополнительными аксессуарами – шарфом или узким шейным платком, добавить в аутфит берет или кепи.

Тренч.

Тренч снова вернулся на модные подиумы, его часто можно увидеть в стильных streetstyle образах, он становится вещью № 1 на весну 2018. Популярны не только классические модели, но и максимально длинные, сшитые по мужскому крою, асимметричные, с разрезами на рукавах и подоле, однотонные и цветные, в принт и с декором. Модный плащ пошит из плащевки, кожи, пластика и винила. Такие тренчи вы можете носить с кроссовками, ботильонами, socks boots, остроносыми туфлями на невысоком каблуке. На теплую погоду тренчкот становится отличной альтернативой пальто и кожаной куртке.

Цветной брючный костюм.

Женский брючный костюм – must have весны 2018 и настоящий хит, который вот уже несколько сезонов подряд не теряет своей актуальности. Он смотрится очень стильно, элегантно и сдержанно, отлично подчеркивает женскую фигуру. Обратите внимание, что пиджак и брюки должны быть из одного комплекта. В тренде цветные брючные костюмы свободного кроя. Выбирайте модели нежных светлых тонов, а также ярких цветов (красный, желтый, фуксия, сиреневый, синий, зеленый), в принт (клетка, полоска, анималистичный рисунок).

Платье с цветочным принтом.

Самый знаковый принт теплого времени года - цветочный. Флористические мотивы отлично вписываются в романтический, этнический, богемный, винтажный и гранж стили. Что может лучше настроить на приход долгожданной весны, подчеркнут женственность и хрупкость девичьей красоты? Конечно, платья с цветочным принтом. Удачным вариантом на весну 2018 будут модели с воланами, оборками, многослойные, ассиметричные, струящиеся и полупрозрачные.

Юбка плиссе.

Модные плиссированные юбки весны 2018, а также приоткрывая занавес в сезон осень-зима 2018/2019, находятся на вершине моды. Они идеально подходят девушкам разных возрастов, для разных случаев жизни и для составления нарядов в разных стилевых решениях. Такая модель юбки – это прекрасный элемент женского гардероба, благодаря которому женщина будет выглядеть привлекательно и в меру игриво. Для весенне-летних ансамблей выбирайте яркие и светлые цвета, а также модную в сезоне весна – лето 2018 радужную полосатую расцветку.

Кроссовки.

Стиль 80-х годов уверено шагает по модному современному олимпу. Нас снова покоряют хорошо забытые новинки из прошлого. На этот раз - это "папины кроссовки". Не однозначный тренд, который ввел Balenciaga. Пара таких кроссовок Balenciaga triple S является интереснейшей из всех, что были за последнее время в мире моды. Они стали настолько популярны, что их аналоги производят и другие известные дизайнерские дома, вот лишь несколько примеров: PRADA cloudburst, Louis Vuitton sneakers ss 18, Yeezy Rat, Gucci sneakers. Поэтому смело добавляем "папины кроссовки" в список must have 2018. Сейчас можно найди и более доступные варианты, например у таких марок как: Fila, Nike, Adidas.

Три модные модели сумок.

Ни одна женщина не может обойтись без сумки. Куда же мы тогда сможем уложить все наши необходимые любимые мелочи? А если сумка практичная, вместительная, да и еще суперсовременная – это вообще полный восторг. Предлагаю присмотреться сразу к трем вариантам, которые отлично впишутся в любой женский гардероб: поясная сумка "бананка", сумка с макраме сеткой, раньше наши бабушки с такими авоськами ходили на рынок, и прозрачная сумка. Выбор остается за вами. Данные модели способны даже самый простой look сделать по - истине модным, интересным и запоминающимся.

Узкие солнцезащитные очки cat eyes.

Однозначный must have сезона весна – лето 2018 - узкие солнцезащитные очки cat eyes. Кроме стильного лука у очков с такой оправой есть одно неоспоримое преимущество – они универсальны. Солнцезащитные очки cat eyes подходят практически под любой тип лица. С их помощью можно зрительно гармонизировать верхнюю и нижнюю части лица, выровнять пропорции, визуально подтянуть овал лица. Самым модным материалом для солнцезащитных очков становится пластик. В тренде черного и серебристого цвета стекла. Оправу выбирайте красного, черного или белого цвета.