МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ШоуКияни

Тепер не тільки знання: "Вікіпедія" зробила несподіваний "модний" хід

1.9тЧитати новину російською

Вільна онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" почала випускати одяг.

15 серпня "Вікіпедія" показала світу модну футболку з довгим рукавом . Її розробили у співпраці з Advisory Board Crystals (Abc.), Брендом з Лос-Анджелеса, пише L'Officiel.

На грудях лонгсліва розміщені логотипи Wikipedia і Abc., на спині - напис Internet Master.

Новини
Вікіпедії виповнилося 15 років: історія створення та цікаві факти

"Знання - це сила, а усвідомленість - виживання. Вікіпедія веде нас до тієї точки, де ви можете уявити собі світ, в якому кожна людина може вільно ділитися всіма своїми знаннями ", - прокоментували представники Advisory Board Crystals.

Весь прибуток від продажу піде в Wikimedia Foundation на розвиток онлайн-енциклопедії.

Одяг вже доступний онлайн за 85$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бренд Kenzo випустив колекцію одягу, присвячену Всесвітньому дню тигра.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги