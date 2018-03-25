Сумки-пакети стали головним модним трендом весни-2018

Одним з найбільш несподіваних трендів сезону весна-літо 2018 року стали сумки-пакети.

Так, на зміну вже набридлим сумкам-шопперам прийшли аксесуари, який нагадують звичайні пакети. Сумочки такого фасону були продемонстровані на багатьох модних показах, а також представлені культовими будинками моди, серед яких Gucci, Chanel, Celine, Loewe і багато інших, пише Elle .

Сумки-пакети переважно м'якої форми, дуже місткі, з довгими або укороченими ручками. Наймодніші в цьому сезоні - прозорі пластикові аксесуари, але в колекціях дизайнерів є і звичні шкіряні, тканинні і навіть варіанти з хутра.

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Дизайнери бачать в таких сумках тільки плюси. Найголовніший - функціональність, що важливо для сьогоднішнього ритму життя, коли плани на день змінюються зі швидкістю світла. Також простота форми дає дизайнерам простір для фантазії: вони прикрашають моделі принтами, написами, стразами і нашивками.

Elle

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