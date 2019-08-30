Сумка за 60 тисяч, нова зачіска і мереживне плаття: якими вбраяннями запам'ятався перший робочий день Ради

29 серпня Верховна Рада IX скликання почала свою роботу. У свій перший робочий день багато депутатів вирішили покрасуватися перед колегами і вибрали дорогі вбрання.

Так Ольга Коваль, депутат від "Слуги народу" обрала брючний костюм рожевого кольору і сумочку від Gucci, а ось Юлія Тимошенко вирішила здивувати всіх змінивши зачіску, пише "Страна".

Сумка Коваль коштує $2650 або 66 850 гривень за курсом НБУ.

Багато жінок-депутатів для першого засідання вибрали одяг білого кольору. Традиційно в білому була 58-річна Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини". 36-річна Олена Мошенець з "Слуги народу" прийшла в мереживній білій сукні. А ще в білому піджаку американського бренду Ralph Lauren з'явилася в парламенті Леся Забуранна. Коштує такий близько $250.

Ірина Аллахвердієва від "Слуги народу" прийшла в Раду в мереживному костюмі, який нагадав італійський бренд Dolce&Gabbana.

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