Що вдягнути на католицьке Різдво 25 грудня: топ-5 образів

У середу, 25 грудня, віруючі католицької церкви відзначають Різдво Христове. За традиціями, проводити це свято варто в чомусь новому, а якщо з яких-небудь причин це неможливо, то у вашому одязі повинен бути білий елемент.

Також при виборі вбрання для Різдва важливо пам'ятати про те, що це тихе сімейне свято, тому найкраще правило для одягу — скромність. OBOZREVATEL підготував топ-5 святкових образів.

Сукня з воланами та рюшами

Хвилясті деталі на сукні з рюшами — символ жіночності та витонченості. Тому це стане найкращим варіантом вбрання на католицьке Різдво. Зазначимо, що довжину варто вибирати міді або максі. Що стосується кольору сукні, то особливо актуальними будуть: білий, перловий, зелений, синій, блакитний або золотистий.

Фото: mylitta.ru

Фото: mylitta.ru

Фото: modnica-shop.com

Оксамитова сукня

Оксамитові сукні стали справжнім трендом прийдешньої зими. Зазначимо: крім того, що вони створюють стильний та розкішний образ, з їхньою допомогою можна ще підкреслити жіночність фігури. Колір сукні можна вибирати будь-який, красиво буде виглядати як трендовий гірчичний або фіолетовий, так і більш спокійні відтінки — смарагдовий, темно-синій.

Фото: jk-style-fashion.com

Фото: womenshealth.su

Фото: womenshealth.su

Спідниця і блузка

Для святкування Різдва вдома краще вибрати багатошарову спідницю. А якщо ви збираєтеся в гості — відмінно підійде спідниця А-силуету з мереживом або бахромою. Зазначимо, що доповнити образ ви можете блузкою на короткий рукав.

Фото: lifestylewomens.ru

Фото: pinterest.com

Фото: site-dlya-zhenschin.ru

Брючний костюм

У будь-якій обстановці виручить класичний брючний костюм. На свято можна одягнути ошатний ансамбль на основі штанів і піджака з пишними рукавами. Або замінити штани на спідницю — вибір за вами.

Фото: x-moda.ru

Фото: fashion-woman.com

Фото: vogue.co.uk

Штани-кльош і блузка

Також ідеальним варіантом для святкування католицького Різдва стане ансамбль на основі штанів-кльош і блузки зі спущеними плечима. Вона додасть родзинки вашому образу і зробить його ще більш жіночним.

Фото: pinterest.com

Фото: brandshops

Фото: ladykiss.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво.

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