На волне моды романтизм, пастельные тона, легкие струящиеся ткани, женственность. Теплое время года лучший период для воплощения данных тенденций в жизнь. Можно экспериментировать с фактурами, фасонами, принтами и цветами. Одним из самых актуальных цветов сезона весна-лето 2018 на равне с лавандовым, небесно-голубым является нежный пастельно-розовый оттенок. Не удивительно, ведь розовый цвет дарит ощущение весны, он означает романтичность, женственность, мягкость, доброту, любовь. Вызывает чувство комфорта, успокаивает, его питает аура невинности и чистоты.

Благородный нежный розовый оттенок подходит ко всем колоритам внешности. Он молодит и отлично освежает любой оттенок кожи. Пастельно–розовый оттенок достаточно универсальный, он замечательно выглядит как в невесомых тканях (шифоне, атласе, гипюре, кружеве), так и в плотных материалах (коже, велюре, замше, вельвете, ангорской шерсти). Прекрасно комбинируется с базовыми цветами. Модное сочетание на весну-лето 2018 - с классическим белым и серым цветами. В миксе с белым цветом получается романтичный воздушный эффект. Особенно актуально этой весной и летом смотрятся вещи в розово-белую клетку. Серые тона в сочетании с пастельно-розовым оттенком дают нежные, сдержанные и лаконичные аутфиты.

Правильно объединенные цвета удачно сотрудничают, создавая шедевры. Так неповторимое модное звучание в сезоне весна-лето 2018 получают комплекты, составленные на основе розового оттенка и небесно-голубого. Данная цветовая комбинация добавит образу хрупкости и очарования. Пастельно-розовый будет хорошо смотреться как в классическом и романтическом стиле в сочетании с легкими тканями, так и в стиле "бохо" и "гранж" в сочетании с кожей и денимом. Для тех, кто любит носить джинсы и кеды, рекомендую добавить косуху, свитшот, худи, блузу или топ пастельно-розового оттенка, он добавит образу мягкости и женственности.

Нежно-розовый великолепно сочетается вместе с яркими глубокими цветами: красным, фиолетовым, синим и желто-оранжевым. На их основе можно создать модный эффект color blocking, получаются просто сногсшибательные эффектные образы. Особенно обратите внимание на модное сочетание в этом сезоне красный цвет + розовый. Данный союз весной-летом 2018 на пике популярности. Так, например, плиссированную юбку нежно-розового оттенка могут дополнить не только красные туфли и сумочка, но и водолазка, которая сейчас также в тренде.

Все оттенки зеленого, начиная от серо-зеленого и заканчивая изумрудным, создают с пастельно-розовым гармоничную привлекательную цветовую палитру. На базе этих цветов образ получается элегантным, красивым и привычным для восприятия, так как данные цветовые сочетания создала сама природа.

Смело добавляйте нежно-розовый оттенок в свой гардероб, ведь он давно перестал ассоциироваться с маленькими девочками, куклой Барби и карамельной приторностью. Не забывайте про аксессуары и украшения. Сумка, головной убор, палантин, очки, украшения розового цвета призваны подчеркнуть женственную натуру, приносят радость и вызывают определенный интерес окружающих.