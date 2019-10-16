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16 жовтня • оновлено в 09:54
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"Непогано так живуть": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

1.1т Читати матеріал російською

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла до Верховної Ради з сумочкою від французького будинку моди Chanel.

Відповідне фото на своїй сторінці в Facebook опублікувала журналістка Анна Стешенко. Як зазначила вона, вартість брендового аксесуара (модель Chanel Jumbo) — $ 7240 (близько 179 тисяч гривень).

Олена Шуляк

Олена Шуляк

Фото з Facebook

Олена Шуляк

Олена Шуляк

Фото з Facebook

Олена Шуляк

Олена Шуляк

Фото з Facebook

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"Шуляк — " слуга "дуже непроста. У 2014-2015 роках вона очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти. А в жовтні 2017 стала співзасновником ТОВ "Кріейтор" і є власником істотної частки компанії. Згідно з відкритими даними Вікіпедії, її частка становить — 38, 24% вартості активів. У декларацію за 2018 рік народний депутат внесла чотири квартири і три люксових автомобіля. А також задекларувала кілька вкладів в різних валютах, зокрема, $ 43126 в держбанку, 3 мільйони гривень і $ 420 тисяч — "готівки", написала журналістка.

"Непогано так живуть": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Фото з Facebook

Зазначимо, що користувачі мережі бурхливо відреагували на знімок.

"Непогано так живуть": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт
"Непогано так живуть": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт
"Непогано так живуть": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт
"Непогано так живуть": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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