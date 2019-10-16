"Непогано так живуть": "слуга народу" прийшла в Раду з елітним аксесуаром. Фотофакт

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла до Верховної Ради з сумочкою від французького будинку моди Chanel.
Відповідне фото на своїй сторінці в Facebook опублікувала журналістка Анна Стешенко. Як зазначила вона, вартість брендового аксесуара (модель Chanel Jumbo) — $ 7240 (близько 179 тисяч гривень).
Олена Шуляк
Фото з Facebook
Олена Шуляк
Фото з Facebook
Олена Шуляк
Фото з Facebook
"Шуляк — " слуга "дуже непроста. У 2014-2015 роках вона очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти. А в жовтні 2017 стала співзасновником ТОВ "Кріейтор" і є власником істотної частки компанії. Згідно з відкритими даними Вікіпедії, її частка становить — 38, 24% вартості активів. У декларацію за 2018 рік народний депутат внесла чотири квартири і три люксових автомобіля. А також задекларувала кілька вкладів в різних валютах, зокрема, $ 43126 в держбанку, 3 мільйони гривень і $ 420 тисяч — "готівки", — написала журналістка.
Фото з Facebook
Зазначимо, що користувачі мережі бурхливо відреагували на знімок.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Двох народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання помітили на засіданні парламенту з елітними аксесуарами — дорогими годинниками. В об'єктив журналістів потрапили 31-річний Артем Дубнов ("Слуга народу") і 46-річний Ігор Палиця ("За майбутнє").
Позафракційний нардеп Василь Петьовка прийшов у Раду в годиннику, вартість якого дорівнює приблизно 12 зарплат парламентарія.
Народний депутат від Полтавської області, член групи "За майбутнє" Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу прямо під час засідання у Верховній Раді. Вартість елітної послуги становила $12 тисяч.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!