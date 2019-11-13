Пугачова вразила фанатів молодіжним образом: як виглядала примадонна

Дочка примадонни російської естради Алли Пугачової Ліза Галкіна повторила молодіжний лук модної мами.

На фан-сторінці дівчинки в Instagram оприлюднили колаж, порівнявши образи дівчинки і жінки, які продовжують захоплювати шанувальників.

"Мамина дочка, згодні", – запитали численних фанатів зіркової родини під знімком.

Алла Пугачова і Ліза Галкіна в однаковому образі instagram / elizaveta_galkinaa

Користувачам дуже сподобався стиль Алли Борисівни та Лізи. Зокрема, примадонна традиційна вибрала стиль total black: капелюх, піджак, брюки й багато прикрас, що додало образу рок-н-рольну нотку. Ліза одяглася також, як і мама: в капелюшок і чорну сукню, з однією різницею – білі колготки і кросівки.

У такому вбранні примадонна відвідала прем'єру фільму Андрія Кончаловського "Гріх". Шанувальники прийшли в захват від порівняння стильних мами і доньки. У коментарях погодилися, що вони дуже схожі.

"Копія", "Мамина копія", "Згодна", "Красотульки", "Як дві краплі води", – відреагували в мережі.

Алла Пугачова на прем'єрі фільму Андрія Кончаловського instagram / alla_orfey

Пугачова на прем'єрі фільму Андрія Кончаловського instagram / alla_orfey / Сторіс

Пугачова відвідала прем'єру фільму Кончаловського "Гріх" instagram / alla_pugacheva_forum

Пугачова на прем'єрі фільму "Гріх" instagram / alla_pugacheva_forum

Алла Пугачова на прем'єрі instagram / alla_pugacheva_forum

Пугачова - стильний образ на прем'єрі фільму "Гріх" instagram / alla_pugacheva_forum

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стильний вихід Алли Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним викликав захоплення шанувальників. Примадонна вбралася в коротку сукню з блискітками, колготки і туфлі в тон, доповнивши образ стильною зачіскою. У мережі помітили, що вона виглядає дуже молодо.

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