Пугачова вразила фанатів молодіжним образом: як виглядала примадонна

Дочка примадонни російської естради Алли Пугачової Ліза Галкіна повторила молодіжний лук модної мами.
На фан-сторінці дівчинки в Instagram оприлюднили колаж, порівнявши образи дівчинки і жінки, які продовжують захоплювати шанувальників.
"Мамина дочка, згодні", – запитали численних фанатів зіркової родини під знімком.
Алла Пугачова і Ліза Галкіна в однаковому образі
instagram / elizaveta_galkinaa
Користувачам дуже сподобався стиль Алли Борисівни та Лізи. Зокрема, примадонна традиційна вибрала стиль total black: капелюх, піджак, брюки й багато прикрас, що додало образу рок-н-рольну нотку. Ліза одяглася також, як і мама: в капелюшок і чорну сукню, з однією різницею – білі колготки і кросівки.
У такому вбранні примадонна відвідала прем'єру фільму Андрія Кончаловського "Гріх". Шанувальники прийшли в захват від порівняння стильних мами і доньки. У коментарях погодилися, що вони дуже схожі.
"Копія", "Мамина копія", "Згодна", "Красотульки", "Як дві краплі води", – відреагували в мережі.
Алла Пугачова на прем'єрі фільму Андрія Кончаловського
instagram / alla_orfey
Пугачова на прем'єрі фільму Андрія Кончаловського
instagram / alla_orfey / Сторіс
Пугачова відвідала прем'єру фільму Кончаловського "Гріх"
instagram / alla_pugacheva_forum
Пугачова на прем'єрі фільму "Гріх"
instagram / alla_pugacheva_forum
Алла Пугачова на прем'єрі
instagram / alla_pugacheva_forum
Пугачова - стильний образ на прем'єрі фільму "Гріх"
instagram / alla_pugacheva_forum
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стильний вихід Алли Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним викликав захоплення шанувальників. Примадонна вбралася в коротку сукню з блискітками, колготки і туфлі в тон, доповнивши образ стильною зачіскою. У мережі помітили, що вона виглядає дуже молодо.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал