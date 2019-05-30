"Позеленіло": ЗМІ помітили в Раді кумедний тренд

У вівторок, 28 травня, одразу кілька жінок-депутатів прийшли у Верховну Раду України в "політично правильних" кольорах. Так, вони вбралися в одяг зелених відтінків.

Як повідомляє Страна.ua, в зеленому з`явилися у парламенті Вікторія Сюмар від партії "Народний фронт", позафракційна Надія Савченко, віце-спікер Оксана Сироїд, а також представниці "Батьківщини": Олена Шкрум і Олена Кондтратюк.

Нардепи Вікторія Сюмар, Олена Шкрум і Олена Кондтратюк прийшли в парламент у зеленому Фото: strana.ua

Зазначимо, що персональний стиліст і художник Олена Тиха прокоментувала, наскільки в цьому сезоні популярний зелений і як його правильно носити.

"Інститут кольору Pantоne назвав три відтінки зеленого, які буду поєднуватися з головним кольором року — кораловим. Це "оливка в мартіні" — щось близьке до кольору хакі, "золотий лайм" — теплий трав'янистий і глибокий холодний відтінок "лісовий біом". Ось до речі, на Надії Савченко блуза якраз останнього, лісового відтінку, а у Шкрум піджак кедрово-зелений", — розповіла Олена.

Надія Савченко в темно-зеленій сорочці Фото: strana.ua

Також вона додала, що народні депутати обрали формальні ділові поєднання в одязі, але зелений колір можна комбінувати більш креативно, головне, враховувати ситуацію.

Оксана Сироід прийшла в широких штанах Фото: strana.ua

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