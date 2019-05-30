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/Мода

"Позеленіло": ЗМІ помітили в Раді кумедний тренд

1.4тЧитати матеріал російською

У вівторок, 28 травня, одразу кілька жінок-депутатів прийшли у Верховну Раду України в "політично правильних" кольорах. Так, вони вбралися в одяг зелених відтінків.

Як повідомляє Страна.ua, в зеленому з`явилися у парламенті Вікторія Сюмар від партії "Народний фронт", позафракційна Надія Савченко, віце-спікер Оксана Сироїд, а також представниці "Батьківщини": Олена Шкрум і Олена Кондтратюк.

"Позеленіло": ЗМІ помітили в Раді кумедний тренд

Нардепи Вікторія Сюмар, Олена Шкрум і Олена Кондтратюк прийшли в парламент у зеленому

Фото: strana.ua

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Зазначимо, що персональний стиліст і художник Олена Тиха прокоментувала, наскільки в цьому сезоні популярний зелений і як його правильно носити.

"Інститут кольору Pantоne назвав три відтінки зеленого, які буду поєднуватися з головним кольором року кораловим. Це "оливка в мартіні" — щось близьке до кольору хакі, "золотий лайм" — теплий трав'янистий і глибокий холодний відтінок "лісовий біом". Ось до речі, на Надії Савченко блуза якраз останнього, лісового відтінку, а у Шкрум піджак кедрово-зелений", — розповіла Олена.

"Позеленіло": ЗМІ помітили в Раді кумедний тренд

Надія Савченко в темно-зеленій сорочці

Фото: strana.ua

Також вона додала, що народні депутати обрали формальні ділові поєднання в одязі, але зелений колір можна комбінувати більш креативно, головне, враховувати ситуацію.

"Позеленіло": ЗМІ помітили в Раді кумедний тренд

Оксана Сироід прийшла в широких штанах

Фото: strana.ua

Раніше OBOZREVATEL розповів, у чому жінки-депутати прийшли до Верховної Ради на День вишиванки.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Особи
Вікторія СюмарОлена ШкрумНадія СавченкоОксана Сироід
Місце
Україна
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Овчинникова Люба
Овчинникова Люба
Спaси6о тому, ктo пoказал мне прeкрасный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁280lvwg Прoстo прoйдя oпрoс пoлyчилa пoчти полугодовyю заpплaтy)) Пользуйтeсь, пoка ещe есть возмoжноcть=)
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