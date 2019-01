''Позбавтеся від цієї речі'': ведучу висміяли за ''пеніс'' на шиї

Ведучу австралійського телеканалу Channel Nine висміяли за жакет, виріз якого нагадав пеніс.

Відповідний знімок опублікували співробітники радіостанції Triple M Sydney у Twitter, натякнувши, що подібне вбрання було обрано в 2016 році.

Користувачі мережі відзначили, що в інтернеті ніколи нічого не забувається. Також з'явилися жарти, що подібне відбувається, коли є погані відносини з гардеробницею.

"Це безцінно", "Це навіть гірше, ніж раніше", "Позбавтеся від цієї жахливої речі", – написали користувачі.

Someone in the wardrobe department, probably: "It's been a couple years, no-one will notice." pic.twitter.com/rRRyBwEyyt