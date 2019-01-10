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''Позбавтеся від цієї речі'': ведучу висміяли за ''пеніс'' на шиї

6.2тЧитати матеріал російською

Ведучу австралійського телеканалу Channel Nine висміяли за жакет, виріз якого нагадав пеніс.

Відповідний знімок опублікували співробітники радіостанції Triple M Sydney у Twitter, натякнувши, що подібне вбрання було обрано в 2016 році.

Користувачі мережі відзначили, що в інтернеті ніколи нічого не забувається. Також з'явилися жарти, що подібне відбувається, коли є погані відносини з гардеробницею.

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"Це безцінно", "Це навіть гірше, ніж раніше", "Позбавтеся від цієї жахливої речі", – написали користувачі.

Деякі також припустили, що жакет є окремою особистістю, справжнім ведучим Channel Nine. "Він живий", — написали користувачі.

''Позбавтеся від цієї речі'': ведучу висміяли за ''пеніс'' на шиї
''Позбавтеся від цієї речі'': ведучу висміяли за ''пеніс'' на шиї
''Позбавтеся від цієї речі'': ведучу висміяли за ''пеніс'' на шиї
''Позбавтеся від цієї речі'': ведучу висміяли за ''пеніс'' на шиї
''Позбавтеся від цієї речі'': ведучу висміяли за ''пеніс'' на шиї

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі регулярно висміювали українську телеведучу Ольгу Фреймут. Вона не розгубилася і вирішила помститися кривдникам. Фреймут опублікувала на своїй сторінці знімки дівчат.

Місце
Австралія
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