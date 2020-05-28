Поширена модна помилка стала трендом літа 2020: як носити

Поєднання сандалій зі шкарпетками, яке довгий час вважалося модною помилкою, стало головним трендом літа 2020 року.

Про це пише видання Vogue.

theculturetrip.com

Так, повідомляється, що шкарпетки з сандалями отримали визнання завдяки весняно-літнім колекціям відомих дизайнерів.

Наприклад, на показі Salvatore Ferragamо моделі вийшли на подіум в шкіряних сандалях і білих шкарпетках. У сандалях на масивній дерев'яній платформі зі шкарпетками різних кольорів дефілювали манекенниці на показі бренду A.P.C. Крім того, цей тренд підтримали й Fendi, Anna Sui, Simone Rocha.

vogue.com

vogue.com

vogue.com

Примітно, що в такому поєднанні з'являлися на публіці й багато зірок, серед яких Кім Кардашьян, Кеті Холмс, Джастін Бібер, Софі Тернер, Кендалл Дженнер.

Кім Кардашян Instagram @kimkardashian

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!