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28 травня • оновлено в 13:37
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Поширена модна помилка стала трендом літа 2020: як носити

4.3т
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Поєднання сандалій зі шкарпетками, яке довгий час вважалося модною помилкою, стало головним трендом літа 2020 року.

Про це пише видання Vogue.

Поширена модна помилка стала трендом літа 2020: як носити

theculturetrip.com

Так, повідомляється, що шкарпетки з сандалями отримали визнання завдяки весняно-літнім колекціям відомих дизайнерів.

Наприклад, на показі Salvatore Ferragamо моделі вийшли на подіум в шкіряних сандалях і білих шкарпетках. У сандалях на масивній дерев'яній платформі зі шкарпетками різних кольорів дефілювали манекенниці на показі бренду A.P.C. Крім того, цей тренд підтримали й Fendi, Anna Sui, Simone Rocha.

Поширена модна помилка стала трендом літа 2020: як носити

vogue.com

Поширена модна помилка стала трендом літа 2020: як носити

vogue.com

Поширена модна помилка стала трендом літа 2020: як носити

vogue.com

Примітно, що в такому поєднанні з'являлися на публіці й багато зірок, серед яких Кім Кардашьян, Кеті Холмс, Джастін Бібер, Софі Тернер, Кендалл Дженнер.

Кім Кардашян

Кім Кардашян

Instagram @kimkardashian

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.

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Автор
Анна Міхно
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