Помер П'єр Карден: що він приніс в світ моди

У вівторок, 29 грудня, помер відомий модельєр і законодавець мод П'єр Карден. Ним запатентовано понад 500 витворів, зокрема сукні-балони, кольорові панчохи, високі чоботи та багато інших речей.

Так, у роботах модельєра переважали абстрактний та геометризований дизайни. Також він був одним з першопрохідців стилю унісекс. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які унікальні творіння П'єр Карден подарував світові.

Найвідоміший винахід П'єра Кардена, який з простого експерименту з формою перетворився в класику жіночої сукні. Після Кардена цим прийомом користувалися майже всі дизайнери, від Крістіана Лакруа до Александра Макквіна.

П'єр Карден був одним з перших дизайнерів, які створили "залізну" сукню. У його версії мінісукня А-силуету складалася з безлічі металевих дисків. Не меншу увагу модельєр приділяв і металевим аксесуарам. Він доповнював різні вбрання об'ємними кулонами та сталевими обручами-чокерами.

Футуристичне взуття було неймовірно популярним в другій половині 60-х років ХХ століття. Своєю появою воно зобов'язане П'єру Кардену – в кожній його колекції було безліч варіантів такого космічного взуття, від чобіт до ботфортів.

Строго геометричні форми – слабкість П'єра Кардена. Жіноча фігура для нього не була орієнтиром, він завжди прагнув винайти жіночий силует заново. Квадратні спідниці, трикутні сукні та сумки-кола досі вважаються одними з найяскравіших речей, створених модельєром.

До Кардена поняття "одяг-унісекс" не існувало. У колекції Cosmos Coprs ("Космічний корпус") він одягнув своїх моделей обох статей в космічні комбінезони та перетворював сукні-трапеції в універсальні туніки, які в чоловічому випадку пропонував носити зі штанами.

Крім того, П'єр Карден подарував світові водолазки, речі зі шкірозамінника, накладні круглі кишені, мінісарафани, краватки "у квіточку", довгі піджаки без коміра.

У піджаках без коміра від Кардена виступав гурт "Бітлз". Крім цього, модельєр створював костюми та вечірні сукні для балерини Майї Плісецької, яку вважав своєю музою

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