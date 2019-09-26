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27 вересня • оновлено в 19:08
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Блиснула голими сідницями: американська супермодель викликала фурор на модному показі

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Одна з найдорожчих супермоделей у світі – 22-річна Белла Хадід у відвертому вбранні стала зіркою показу Mugler на Тижні моди в Парижі.

Вона продефілювала подіумом, у буквальному сенсі показавши відвідувачам свої сідниці (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Белла відкривала шоу, задавши настрій всьому показу колекції весна-літо 2020 французького дизайнера Тьєррі Мюглера. Зокрема, Хадід вийшла на подіум у комплекті, який було створено у білизняному стилі.

Белла Хадід у провокативному вбранні - Mugler весна-літо 2020

Белла Хадід у провокативному вбранні - Mugler весна-літо 2020

instagram / muglerofficial

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Вбрання складалося з прозорого корсету, колготок із чорною смужкою, болеро і найголовніше – екстравагантних трусиків. Ззаду можна було побачити розрізи на спині та сідниці у всій красі.

Белла Хадід на тижні моди в Парижі – натуральний макіяж з домальованими бровами

Белла Хадід на тижні моди в Парижі – натуральний макіяж з домальованими бровами

instagram / muglerofficial

Образ доповнила незвичайна зачіска з металевим шиньйоном і натуральний макіяж з домальованими бровами, які надавали обличчю хижий вигляд. Белла "пливла" подіумом, як пантера, у босоніжках на шпильках, прикрашених металевими кільцями.

Белла Хадід – голі сідниці на показі Mugler

Белла Хадід – голі сідниці на показі Mugler

instagram / bhadidnews

Белла Хадід – колекція Mugler весна-літо 2020

Белла Хадід – колекція Mugler весна-літо 2020

instagram / bhadidnews

Белла Хадід – показ Mugler

Белла Хадід – показ Mugler

instagram / bhadidnews

Bella for @muglerofficial

Публікація від Bella Hadid 🦋 (@glossbella)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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Читайте всі новини по темі "Тиждень високої моди в Парижі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тиждень високої моди в Парижі
Особа
Белла Хадід
Місце
Франція Париж
Теги
Мода модель
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