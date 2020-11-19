Одяг з глибоким декольте нового виду став модним трендом у 2020 році

Одяг з асиметричними вирізами на грудях став модним трендом у 2020 році. У мережі ці речі прозвали negative space ("порожній простір").

На розміщення знімки й публічні виходи знаменитостей звернули увагу журналісти видання Who What Wear. Так, блогерка Камілла Шар`єр й Тіффані Хсу знялися в майже однакових сукнях чорного кольору з асиметричним декольте.

Популярна діджейка Амріт позувала в напівпрозорій сукні-комбінації з верхом у вигляді бюстгальтера. До того ж плюс-сайз-модель Венеція Крус поділилася фотографією, на якій вона зображена в боді з квадратним декольте.

Зазначається, що сукні, боді та комбінезони з новим видом вирізу з'явилися в асортименті таких модних будинків, як Mugler, Khaite, і Saint Lauren, а також Recto і God Save Queens. Багатьом користувачам не сподобався такий варіант одягу. Вони заявили, що незвичайний виріз виглядає так, ніби від речі відірвали частину тканини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соцмережі Instagram набирає популярність новий тренд: знаменитості й блогерки масово публікують знімки, де використовують позу, яка візуально подовжує ноги та робить їх стрункішими.