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2 січня • оновлено в 11:59
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Обов'язково купіть це! Наймодніший тренд 2020 року для чоловіків і жінок

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Серед глобальних трендів 2020 року - екологічність і модні елементи 90-х і 70-х. Найближчим часом на модній арені з'являться не тільки речі, які колись всі так любили, але і ті, які, в недалекому минулому - відчайдушно ненавиділи.

Серед колекцій наступних сезонів можна побачити в'язану жилетку, яка підходить як жінкам, так і чоловікам, пише "Cosmopolitam".

Обов'язково купіть це! Наймодніший тренд 2020 року для чоловіків і жінок
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Жилети є досить універсальною річчю. Їх можна поєднувати з сукнями, брюками і іншими речами.

Обов'язково купіть це! Наймодніший тренд 2020 року для чоловіків і жінок

Cosmopolitam

Обов'язково купіть це! Наймодніший тренд 2020 року для чоловіків і жінок

Cosmopolitam

Обов'язково купіть це! Наймодніший тренд 2020 року для чоловіків і жінок

Cosmopolitam

Обов'язково купіть це! Наймодніший тренд 2020 року для чоловіків і жінок

Cosmopolitam

Обов'язково купіть це! Наймодніший тренд 2020 року для чоловіків і жінок

Cosmopolitam

Обов'язково купіть це! Наймодніший тренд 2020 року для чоловіків і жінок

Cosmopolitam

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку антитрендових речей на зиму 2020 року.

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Автор
Марія Дідик
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