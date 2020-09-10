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Новий тренд на "голі" велосипедки підкорив соцмережі. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
23,5 т.
Новий тренд на 'голі' велосипедки підкорив соцмережі. Фото

Новий тренд на "голі" велосипедки підкорив соцмережі. колаж.

Популярні в соцмережах моделі та блогерки почали масово публікувати знімки в шортах-велосипедках тілесного кольору й запустили новий модний тренд.

На розміщенні в Instagram фото звернуло увагу видання The Guardian. За словами інсайдерів, даний предмет гардероба прозвали "голим" через його забарвлення. За рахунок того, що тілесний колір зливається з відтінком шкіри, створюється ілюзія, ніби на ногах у модниць немає ніякого одягу.

Так, наприклад, однією з перших знімком в описаній речі й кроп-топі в тон поділилась телезірка та модель Кім Кардаш`ян.

Instagram Кім Кардаш`ян

Instagram Кім Кардаш`ян

Водночас блогерка Шана Мошен сфотографувалася в тілесних велосипедках та в сірій укороченій толстовці.

Instagram Шани Мошен

Instagram Шани Мошен

Також в "голих" шортах викладали знімки й інші фешн та street-style блогерки.

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

interesnoznat.com

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.

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