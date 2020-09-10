Новий тренд на 'голі' велосипедки підкорив соцмережі. Фото

Популярні в соцмережах моделі та блогерки почали масово публікувати знімки в шортах-велосипедках тілесного кольору й запустили новий модний тренд.

На розміщенні в Instagram фото звернуло увагу видання The Guardian. За словами інсайдерів, даний предмет гардероба прозвали "голим" через його забарвлення. За рахунок того, що тілесний колір зливається з відтінком шкіри, створюється ілюзія, ніби на ногах у модниць немає ніякого одягу.

Так, наприклад, однією з перших знімком в описаній речі й кроп-топі в тон поділилась телезірка та модель Кім Кардаш`ян.

Instagram Кім Кардаш`ян

Водночас блогерка Шана Мошен сфотографувалася в тілесних велосипедках та в сірій укороченій толстовці.

Instagram Шани Мошен

Також в "голих" шортах викладали знімки й інші фешн та street-style блогерки.

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Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.

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