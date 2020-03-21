Жодних панчіх і мереживних комбінацій: яку білизну носили жінки в СРСР

В СРСР жіноча білизна не відрізнялася особливою красою і великою різноманітністю. В першу чергу вона повинна була бути зручною і практичною, а тому замість мереживних трусиків випускали рейтузи з начосом.

Про те, яку білизну носили жінки в Радянському Союзі – згадує OBOZREVATEL.

Фото: sm-news.ru

У 20-х роках жінкам було не до красивої білизни. Тому першим товаром такого роду – майки та труси з бавовни (чорні, білі та сірі) почали виготовлятися швейними фабриками тільки на початку 30-х років.

Фото: sm-news.ru

Зазначимо, що труси, бюстгальтери та панчохи не відрізнялися різноманітністю моделей. Їхніми головними завданнями була практичність і довговічність, а не краса.

Фото: interesnoznat.com

Фото: sm-news.ru

Аж до кінця 50-х ситуація з білизною в СРСР була катастрофічна. Ліфчики, наприклад, випускалися лише трьох розмірів – першого, другого і третього. Через це жінки з бюстом більшого або меншого розміру відчували деякі складності.

Фото: interesnoznat.com

До середини 60-х з'явилося білизна з щільного атласу. І лише до кінця 70-х в магазинах стали з'являтися більш-менш різноманітні моделі білизни, за якими моментально шикувалися черги.

Фото: kommersant.ru

На початку 90-х на речових ринках стали торгувати білизною торговці з Туреччини, Польщі та Німеччини. Це стало справжнім порятунком для радянських модниць.

Фото: interesnoznat.com

Фото: new-look.me

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