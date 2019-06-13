Неон, нюд та геометрія: який педикюр у моді влітку 2019-го

Літо – пора красивого відкритого взуття і не менш красивого педикюру, який буде доречним і в робочі будні, і для пляжного відпочинку.

OBOZREVATEL зібрав найкращі ідеї педикюру, актуальні влітку 2019 року.

Модний педикюр сезону літо-2019 – насамперед, класика та авторський стиль. У визначенні трендових кольорів для манікюру й педикюру традиційно відштовхуються від рекомендацій інституту кольору Pantone. Так, у нейл-індустрії цьогоріч у тренді всі відтінки коралового, червоного, вишневого, синього, коричневого та золотого.

Утім, рекомендації інституту кольору в поєднанні із фантазією майстра та клієнта, можуть стати шедевром.

Додати оригінальності обраному кольору можна за допомогою фактури: блискітки, фольга, втирання, металеві смужки, голографія, трафарети, наклейки (анімалістичні, квіткові принти).

Ідеї педикюру на літо-2019

Ідеї педикюру на літо-2019

Ідеї педикюру на літо-2019

Ідеї педикюру на літо-2019

Влітку 2019-го, можна виокремити в окрему категорію педикюр із акцентом на великий палець. Інакший колір, розпис або фактура допомагають створити оригінальний дизайн.

Літній педикюр із акцентом на великий палець

Літній педикюр із акцентом на великий палець

Літній педикюр із акцентом на великий палець

Літній педикюр із акцентом на великий палець

Літній педикюр із акцентом на великий палець

Крім того, актуальним цього року буде нюдовий педикюр. Світлі та напівпрозорі кольори підкреслять натуральність, створять ілюзію доглянутості й не відволікатимуть увагу.

Трендовий нюдовий педикюр

Трендовий нюдовий педикюр

Трендовий нюдовий педикюр

Трендовий нюдовий педикюр

Трендовий нюдовий педикюр

Трендовий нюдовий педикюр

Трендовий нюдовий педикюр

Трендовий нюдовий педикюр

Трендовий нюдовий педикюр

У моді влітку 2019 року також мінімалізм. Бежеві, сірі, пудрові кольори, чорні, сині коралові та молочні – всі вони актуальні. Надати виразності педикюру в таких тонах можна за допомогою розпису геометричними узорами, додаванням блискіток. Або просто поєднувати їх із іншими кольорами.

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні кольорові поєднання

Актуальні колірні поєднання

Актуальні колірні поєднання

Актуальні колірні поєднання

Актуальні колірні поєднання

Окремої уваги у виборі дизайну літнього педикюру заслуговують неонові кольори. Не менш актуальні вони й для манікюру. Утім, якщо виникне бажання додати ще більше оригінальності, то з декором головне бути обережним, аби не перевантажити дизайн.

Неоновий педикюр

Неоновий педикюр

Неоновий педикюр

Неоновий педикюр

Неоновий педикюр

Неоновий педикюр

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв про те, який манікюр буде в моді влітку 2019-го.

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