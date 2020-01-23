Не вдягайтеся так! Шість жахливих помилок у гардеробі

У 2020 році геометричні візерунки та квіткові принти будуть на піку популярності. Але одяг з таким малюнком носити досить складно.
Про те, як не виглядати позбаленою смаку пише Cosmopolitan.
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В тренді буржуазний шик і продумана розкіш, а значить, що леопардовий або тигровий принт буде часто зустрічатися в магазинах. Головне - не одягатися в речі з таким малюнком з ніг до голови. Шляхетніше всього анімалістичні принти виглядають, коли це єдина річ у образі.
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Змішання в одному образі різних принтів дозволено, якщо воно витримане в одній колірній гамі. В такому ансамблі один малюнок повинен бути домінуючим, а інший - більш нейтральним, фоновим.
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Якщо поєднувати кілька речей з малюнком в клітку різного розміру, дуже важливо, щоб крій цих речей був якомога більш лаконічним, а силует - чітким і легко читаним. Невиразний силует в поєднанні з принтом зробить вашу фігуру розпливчатою.
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Принт тканини повинен співвідноситися з моделлю сукні.
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Великі малюнки вимагають великих форм. Краще вибрати для спідниці або ліфа один елемент патерну, який буде видно повністю, а більш дрібні деталі крою виконати з однотонного матеріалу.
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У кожного малюнка є свій характер і настрій. Не допускайте дисонансу в образі.
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