Не носіть це! Верхній одяг, від якого слід позбутися

З приходом зими багато модниць бажають оновити свій верхній одяг. У 2020 році багато моделей пуховиків втратили свою актуальність і тому від них слід позбутися.

Які моделі зроблять зимовий образ позбавленим смаку і старомодним, пише "Cosmopolitan".

Пуховик з поясом-гумкою

Перетягнуті поясом-гумкою пуховики вже давно неактуальні. Краще звернути увагу на модні в цьому сезоні стьобані пальта.

Пуховик з обробкою хутром

Моделі, щедро прикрашені хутряними вставками виглядають без смаку і неетично. Придивися до шуб з еко-хутра та дублянок в цьому сезоні.

Розписаний пуховик

Забудьте цей колись популярний тренд і ніколи його більше не згадуйте. У цьому сезоні краще придивитися до однотонних пуховиків або, наприклад, з ефектом металік.

Пуховик-сукня

Від такого варіанту верхнього зимового одягу слід відмовитися давно. Дизайнери і законодавці моди були від таких пуховиків відверто не в захваті.

cosmo.ru

Короткий приталений пуховик

Якщо немає бажання візуально збільшити верхню частину фігури, то краще про цю модель курток забути. З нею тіло буде виглядати непропорційно: занадто масивний верх і маленькі ніжки. В якості альтернативи слід вибрати трендові oversize моделі.

cosmo.ru

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