На них не можна економити: названо топ-5 речей у жіночому гардеробі

Кожній дівчині хотілося б купувати для себе речі, не думаючи про бюджет. Однак у реальному житті більшості доводиться розподіляти свої доходи та в чомусь собі відмовляти.

Але є речі, на яких економити не варто – про топ-5 прикладів розповів "Рамблер Жіночий".

Діловий костюм

Якщо ви працюєте в офісі, вам напевно доводиться одягатися в діловому стилі. Щоб кожен день виглядати чудово, не пошкодуйте грошей на костюм, який буде ідеально сидіти та підкреслювати достоїнства фігури. А також прослужить вам не один рік.

Фото: lifestylewomens.ru

Взуття

Дешеве взуття – не тільки видає незавидне матеріальне становище, а й убиває здоров'я власниці, починаючи з пальців ніг, закінчуючи хребтом. Тому рекомендується придбати по одній базовій парі на будь-яку погоду. Зимові чоботи, демісезонні черевики, кеди, кросівки, шпильки, лофери та босоніжки нейтральних кольорів – цього буде достатньо, щоб завжди виглядати пристойно.

Фото: newladyday.ru

Стильне пальто

В ідеалі верхній одяг повинен служити кілька років, поки остаточно не вийде з моди. Тому на зимовий пуховик, осінньо-весняне пальто і легкий тренч краще розщедритися, і не пошкодувати часу на пошуки.

Фото: pinterest.com

Улюблена сукня

Сукня – незамінна річ у жіночому гардеробі. Вона повинно бути універсальною, а також виглядати стильно та актуально. Тому краще на ній не економити.

Фото: pinterest.com

Біжутерія

Необов'язково витрачати купу грошей на дорогі ювелірні вироби з діамантами. Крафтові дерев'яні підвіски, хенд-мейд сережки та бохо-макраме теж можуть виглядати шикарно – головне, щоб вони були зроблені на совість і доповнювали ваш стиль. А також, щоб не виглядали дешево.

Фото: izi.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо топ-6 помилок у стилі, які нещадно старять.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!