Названо найпопулярніший в світі бренд

Аналітична платформа Lyst опублікувала рейтинг брендів, які користувачі шукали найчастіше. Так, на цей раз найпопулярнішою компанією визнали Gucci.

Вони піднялися з третього місця на перше. Друге місце зайняв бренд Off-White, а третє – Nike, йдеться на сайті Lyst.

Крім того, до рейтингу потрапили Prada, Balenciaga, Fendi, Marine Serre і Givenchy.

Також аналітична компанія склала рейтинг найбільш затребуваних товарів. У чоловіків це виявилася пара Dior Men x Air Jordan 1. Друге місце зайняли клогі Birkenstock, а третє – спортивки Nike.

Відзначимо, що в десятку кращих також потрапили шкарпетки Balenciaga, тапочки UGG, маска Adidas, худі Off-White, кросівки Travis Scott x Nike Air Max 270, черевики Prada і шорти Patagonia.

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