Названо найпопулярніші головні убори зими 2021

У зимовому гардеробі завжди повинен бути такий аксесуар, як головний убір, адже він не тільки додасть вашому образу стилю, але й може зігріти цієї холодної пори року.

Зокрема, серед популярних моделей є як звичні всім шапки, так і панами, пише "Lux.fm".

Це універсальний аксесуар у холодну пору року. Головне – щоб відворот шапки був широким, оскільки його відсутність – антитренд.

Дуже трендовий варіант, який розбавить будь-який образ. Можна придбати твідовий або вовняний варіант, який стане окрасою вашого гардеробу.

Це альтернатива шовкових хусток, які носять улітку або восени.

Популярність цього головного убору дуже зросла. Звичайно, це не дуже теплий аксесуар, проте дуже стильний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти моди назвали найбільш бажане взуття 2020 року, проаналізувавши запити споживачів.