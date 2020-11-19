Названо наймодніший верхній одяг у сезоні зима 2020/2021

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Мода
3,2 т.
Названо наймодніший верхній одяг у сезоні зима 2020/2021

З наближенням зими потрібно добре утеплитися, щоб не мерзнути в цю холодну пору року. Але до того ж хочеться виглядати стильно та красиво.

У цьому сезоні актуальними моделями залишаються пуховики, шуби, дублянки, жилетки і пальта, пише "Караван".

Шуба тедді

Уже котрий сезон у моді залишаються об'ємні й теплі шуби, які нагадують шкуру іграшкового ведмедя. Найактуальніші – це теплих тонів.

Шуба тедді
Шуба тедді
Двоколірна шуба

Також цієї зими будуть залишатися модними різнокольорові шуби. Саме вони виглядають свіжо та стильно.

Двоколірна шуба
Двоколірна шуба
Короткий пуховик

У сезоні також актуальні короткі пуховики, які прикрасять вас за допомогою пояса і пишних рукавів.

Короткий пуховик
Короткий пуховик
Пухове пальто-халат

У пуховику-ковдрі ви будете почувати себе в повному комфорті. Це універсальна річ – затишна, об'ємна і завдяки поясу зможе підкреслити вашу талію.

Пухове пальто-халат
Пухове пальто-халат
Яскравий пуховик

У цьому сезоні дизайнери пропонують додати яскравих фарб у ваш гардероб. Тому сміливо можете купувати жовті, зелені, рожеві і червоні пуховики.

Яскравий пуховик
Яскравий пуховик

Також можна придбати пуховик із фактурою металік. Тоді ваш образ точно приверне увагу оточуючих.

Пуховик із фактурою металік
Кожушки

Короткі кожушки знову повертаються в моду. Вони дуже зручні та практичні.

Кожушки
Кожушки
Дублянки

Наразі в моді залишаються моделі з етнічними мотивами, строгі пальта-дублянки і короткі авіатори.

Дублянки
Дублянки
Хутряна жилетка

Хутряні жилетки знову повернулися в моду. Сучасні відрізняються цікавим кроєм – з акцентними плечима, кулисками і розрізами, капюшонами і подовженою спинкою.

Хутряна жилетка
У бежевій гамі

Класичне бежеве пальто в новому сезоні може обзавестися модною компанією – шубою або пуховиком у відтінку бежевого.

Варто відзначити, що бежеві пуховики, пальто або шубка – розумна покупка. Цей колір один із базових, і тому верхній одяг не втратить актуальності й через кілька років.

Пальто

Як повідомляв OBOZREVATEL, модний ритейлер Farfetch провів опитування, внаслідок якого італійців визнали найстильнішою нацією в Європі. Він був здійснений серед 14 тисяч жителів європейських країн.

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