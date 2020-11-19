Названо наймодніший верхній одяг у сезоні зима 2020/2021

З наближенням зими потрібно добре утеплитися, щоб не мерзнути в цю холодну пору року. Але до того ж хочеться виглядати стильно та красиво.

У цьому сезоні актуальними моделями залишаються пуховики, шуби, дублянки, жилетки і пальта, пише "Караван".

Уже котрий сезон у моді залишаються об'ємні й теплі шуби, які нагадують шкуру іграшкового ведмедя. Найактуальніші – це теплих тонів.

Також цієї зими будуть залишатися модними різнокольорові шуби. Саме вони виглядають свіжо та стильно.

У сезоні також актуальні короткі пуховики, які прикрасять вас за допомогою пояса і пишних рукавів.

У пуховику-ковдрі ви будете почувати себе в повному комфорті. Це універсальна річ – затишна, об'ємна і завдяки поясу зможе підкреслити вашу талію.

У цьому сезоні дизайнери пропонують додати яскравих фарб у ваш гардероб. Тому сміливо можете купувати жовті, зелені, рожеві і червоні пуховики.

Також можна придбати пуховик із фактурою металік. Тоді ваш образ точно приверне увагу оточуючих.

Короткі кожушки знову повертаються в моду. Вони дуже зручні та практичні.

Наразі в моді залишаються моделі з етнічними мотивами, строгі пальта-дублянки і короткі авіатори.

Хутряні жилетки знову повернулися в моду. Сучасні відрізняються цікавим кроєм – з акцентними плечима, кулисками і розрізами, капюшонами і подовженою спинкою.

Класичне бежеве пальто в новому сезоні може обзавестися модною компанією – шубою або пуховиком у відтінку бежевого.

Варто відзначити, що бежеві пуховики, пальто або шубка – розумна покупка. Цей колір один із базових, і тому верхній одяг не втратить актуальності й через кілька років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, модний ритейлер Farfetch провів опитування, внаслідок якого італійців визнали найстильнішою нацією в Європі. Він був здійснений серед 14 тисяч жителів європейських країн.