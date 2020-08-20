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Названо наймодніші кольори осені 2020 року

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Мода
6,8 т.
Інститут кольору Pantone назвав наймодніші кольори осені 2020 року

Інститут кольору Pantone назвав наймодніші кольори осені 2020 року.

Інститут кольору Pantone назвав головні кольори, які будуть модними восени 2020 року.

Штучний інтелект проаналізував колекції модних будинків та основні Instagram-тренди і визначив трендовість кольору на рік уперед із точністю в 90%, йдеться на сайті компанії Heuritech.

М'ята

Ця палітра складається з відтінків Misty Jade, Water Fall і UltraMarine Green. Експерти зазначили, що нефрит, бірюза і зелений асоціюються з 1980-ми роками і дарують відчуття спокою та гармонії.

М'ятні відтінки дарують відчуття спокою

М'ятні відтінки дарують відчуття спокою Heuritech

Пастель

Лавандовий Lupine, ніжно-блакитний Blue Topaz і рожевий Blushing Pink, за словами експертів, стануть популярними серед чоловіків. Пастельні кольори зазвичай асоціюються з теплом, весною та викликають ностальгію.

Пастельні кольори викликають ностальгію

Пастельні кольори викликають ностальгію Heuritech

Відтінки землі

Фахівці порадили поєднувати коричневий Tawny Birch, темно-зелений Military Olive і бежево-персиковий Sheepskin з більш яскравими відтінками.

Відтінки землі – тренд осені 2020

Відтінки землі – тренд осені 2020 Heuritech

Синій

Класичний синій – головний колір 2020 року. Проте трендовими також стали й інші відтінки: Blue Bird, Marina і True Blue.

Синій став модним кольором у 2020 році

Синій став модним кольором у 2020 році Heuritech

Рожевий

Від пудрового до насиченого ягідного кольору – ця палітра стала популярною в соціальних мережах, адже привертає увагу і завойовує прихильність. Хоч і рожевий – традиційний жіночий колір, але експерти зазначили, що багато дизайнерів використовували ці відтінки в попередніх колекціях для чоловіків.

Рожева палітра актуальна в будь-яких тональностях

Рожева палітра актуальна в будь-яких тональностях Heuritech

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дизайнерка Анастасія Іванова порадила нареченим вибирати в 2020 році довгі сукні простого крою, адже головним трендом весільної моди є лаконічність.

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