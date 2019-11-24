Названо колір Нового року-2020: у чому треба зустрічати Щура

Кольором Нового року-2020 є білий, саме в ньому рекомендується зустрічати свято.

Як передають Факти, також для новорічного образу відмінно підійдуть інші відтінки кольору металік: сірий, сріблястий, чорний.

Образ до року Щура повинен бути легким і невимушеним, можна доповнити його деталями молочного, пастельного, кавового відтінків.

Будуть не зайвими також металеві аксесуари та прикраси: підвіски, кулони, брошки металевого відтінку, срібний пояс на плаття, сріблясті туфлі або клатч зі стразами.

Варто уникати яскравих кольорів. Під забороною також тваринні принти, агресивний червоний і насичений синій колір.

Також не варто в новорічний вечір одягати речі з зображенням котів, а про леопардове плаття точно краще забути до наступного року.

Новий рік 2020 року - рік Білій Сталевий Щура

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше преміальний бренд лакофарбових покриттів Dulux оголосив колір 2020 року.

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