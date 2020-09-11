Названо головні кольори сезону весна-літо 2021

Інститут кольору Pantone назвав десять головних кольорів сезону весна-літо 2021, які будуть представлені на Тижні моди в Нью-Йорку (США).

Спеціалісти відзначили, що кольорова палітра в 2021 році буде яскрава, оптимістична та підкреслить прагнення людини до різноманітності, пише WWD (фото дивіться нижче).

Так, у тренді будуть відтінки червоного, рожевого та синього. Головними кольорами експерти називають малиновий Raspberry Sorbet і небесний Cerulean. Також варто звернути увагу на: золотисто-помаранчевий Marigold, земляний Rust, сонячний Illuminating, кораловий Burnt Coral, фіолетовий Amethyst Orchid, синій French Blue, ментоловий Green Ash та м'ятно-зелений Mint.

"Ці кольори наповнені справжньою автентичністю, яка набуває все більшого значення. Вони поєднують комфорт і спокій з енергією, яка надихає і піднімає настрій", – поділилася Леатріс Ейсман, виконавчий директор Інституту кольору Pantone.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Інститут кольору Pantone назвав головні кольори, які будуть модними восени 2020 року. Штучний інтелект проаналізував колекції модних будинків та основні Instagram-тренди і визначив трендовість кольору на рік уперед із точністю в 90%.

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