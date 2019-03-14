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Названа ціна найдорожчих парфумів у світі: що в них особливого

1.3тЧитати матеріал російською

Парфумерний бренд Nabeel виставив найдорожчі в світі парфуми в торговому центрі Dubai Mall в Дубаї. Аромат унісекс під назвою Shumukh, що в перекладі з арабської означає "заслуговує найвищого", коштує близько 1,3 мільйона доларів.

На створення парфумів пішло три роки. Аромат Shumukh входить в серію "Тhe spirit of Dubai". Про це повідомляє Gulf News.

Названа ціна найдорожчих парфумів у світі: що в них особливого

Nabeel

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Висота флакона - понад два метри. Він зроблений з муранського скла і інкрустований декількома тисячами діамантів загальною вагою 38,55 карата, а також топазами і перлами. У флаконі знаходиться 3 літри парфумів. Аромат наноситься за допомогою технології дистанційного керування.

Названа ціна найдорожчих парфумів у світі: що в них особливого

Gulf News

Названа ціна найдорожчих парфумів у світі: що в них особливого

Gulf News

Як раніше писав OBOZREVATEL, французький виробник люксових автомобілів Bugatti представив на Женевському автосалоні ексклюзивний спорткар La voiture noire (фр. "Чорний автомобіль"). Колекціонер, ім'я якого не називається, вже купив його за 11 млн євро, повідомляється на офіційному сайті концерну.

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ОАЕДубай
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