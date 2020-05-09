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9 травня • оновлено в 17:50
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Наймодніша майка на літо 2020 для будь-якого образу: названий несподіваний тренд

2.3т
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Біла футболка без рукавів і з розширеною лінією плечей за допомогою стрічок поролону несподівано стала головним трендом сезону літо-2020.

Виглядає наймодніша майка літа досить лаконічно, але при цьому стильно і свіжо. Особливістю є те, що такий елементарний предмет одягу ідеально підійде під будь-який образ. OBOZREVATEL розповідає, як носити головний хіт літнього сезону.

З джинсами

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @mvb

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @carodaur

З діловими брюками

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @musebrasil

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @mvb

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @sophiaroe

З шортами

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @ maary.carvalho

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @rdmoodas

З романтичною спідницею

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @jeanettemadsen

Наймодніша майка на літо 2020: названо несподіваний тренд

Instagram @ atelie_19

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які плаття будуть в моді влітку 2020 року. Читайте також, які шорти варто носити цього літа.

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Автор
Єва Романова
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