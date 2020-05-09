Наймодніша майка на літо 2020 для будь-якого образу: названий несподіваний тренд

Біла футболка без рукавів і з розширеною лінією плечей за допомогою стрічок поролону несподівано стала головним трендом сезону літо-2020.
Виглядає наймодніша майка літа досить лаконічно, але при цьому стильно і свіжо. Особливістю є те, що такий елементарний предмет одягу ідеально підійде під будь-який образ. OBOZREVATEL розповідає, як носити головний хіт літнього сезону.
З джинсами
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З діловими брюками
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З шортами
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З романтичною спідницею
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Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які плаття будуть в моді влітку 2020 року. Читайте також, які шорти варто носити цього літа.
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