Модні тренди 2020: як і з чим носити водолазку, щоб виглядати чудово

Українська стилістка Ольга Нагорна розповіла, з чим поєднати базову водолазку, щоб отримати модний образ і бути в тренді на початку 2020-го року.

Так, подробицями вона поділилася в ефірі програми "Ранок з Україною". За словами Нагорної, для першого трендового образу підійде звичайна сорочка, яку варто одягати поверх водолазки.

"Якщо вдягаєте водолазку з сорочкою, то краще її вибирати розміром оверсайз – щоб вона була більш масивною, широкою і здавалася трохи грубою. Також можна віддати перевагу цікавим принтам, але при цьому гольф і штани повинні бути однотонними", – прокоментувала стилістка.

Противагою сорочки є костюм. Саме така комбінація була названа Нагорною, як другий трендовий образ.

"Ми всі звикли носити такий комплект: піджак та штани під класичну сорочку або під футболку, що створює більш повсякденний – сasual стиль. Але на зміну цьому приходить водолазка, адже таке поєднання виглядає дуже стильно. Ну і звичайно, краще підв'язати жакет пояском в тон з такої ж тканини", – зазначила Нагорна.

Фото: instagram/skitzyou

Крім того, стилістка додала, що в цьому році модні й всілякі комбінезони, які відмінно виглядатимуть в тандемі з водолазкою. Однак Нагірна зазначила: краще, щоб вони відрізнялися за кольорами.

"У комбінезонах з оригінальними вирізами, наприклад, V-подібними або квадратними, дуже акцентується увага шляхом інших кольорів, тому краще все ж, щоб комбінезон і водолазка відрізнялися за кольорами", – заявила Ольга.

Фото: ohfashion.ru

І четвертий стильний костюм – монообраз. Причому, за словами стилістки, це може бути не тільки костюм, а й, наприклад, джинси з водолазкою.

"Слід підібрати все одного тону та одного кольору. У 2020 ми вибираємо такі кольори, як: оливковий, нюдовий, бордовий, пісочного відтінку", – підсумувала Нагорна.

Фото: 101oblik.ru

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