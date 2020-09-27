Модні речі на осінь 2020: названо базовий гардероб

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Мода
1,7 т.
До базового гардеробу на осінь 2020 року обов'язково повинні увійти кілька трендових речей

Вересень 2020 видався теплим. Але незабаром українців очікує похолодання, тому саме час підготувати базовий гардероб на осінь.

OBOZREVATEL розповідає, які речі мають бути в ньому присутніми.

Джинси

Слід вибирати прямі моделі із завищеною талією. Актуальними є темно-синій, світло-сірий, графітовий, блакитний кольори. При цьому варто врахувати, що мереживо, блискітки, бісер давно вийшли з моди.

У моді прямі джинси із завищеною талією

Светр

Зверніть увагу на однотонні моделі вільної лаконічної форми. Вибирайте кольори, який личать саме вам.

Черевики

Масивні берци можна використовувати в будь-якому образі – вони завжди будуть виглядати стильно. Крім того, вони зручні й не дадуть ногам замерзнути холодної осені.

Берци – стильний елемент базового осіннього гардероба

Пальто

Актуальні моделі – оверсайз, честерфілд, кромбі, тренчкот. Якщо є можливість – можна обзавестися одразу парою моделей.

Рюкзак

Мініатюрні моделі рюкзаків можна поєднувати з одягом різних стилів, це зробить ваш образ злегка невимушеним.

Стильний невеликий рюкзак можна поєднувати з одягом різних стилів

Худі

У тренді – яскраві худі оверсайз. Така річ зробить образ стильним і молодіжним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан порадив, як стильно вдягатися восени 2020 року.

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