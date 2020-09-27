Модні речі на осінь 2020: названо базовий гардероб

Вересень 2020 видався теплим. Але незабаром українців очікує похолодання, тому саме час підготувати базовий гардероб на осінь.

OBOZREVATEL розповідає, які речі мають бути в ньому присутніми.

Джинси

Слід вибирати прямі моделі із завищеною талією. Актуальними є темно-синій, світло-сірий, графітовий, блакитний кольори. При цьому варто врахувати, що мереживо, блискітки, бісер давно вийшли з моди.

Светр

Зверніть увагу на однотонні моделі вільної лаконічної форми. Вибирайте кольори, який личать саме вам.

Черевики

Масивні берци можна використовувати в будь-якому образі – вони завжди будуть виглядати стильно. Крім того, вони зручні й не дадуть ногам замерзнути холодної осені.

Пальто

Актуальні моделі – оверсайз, честерфілд, кромбі, тренчкот. Якщо є можливість – можна обзавестися одразу парою моделей.

Рюкзак

Мініатюрні моделі рюкзаків можна поєднувати з одягом різних стилів, це зробить ваш образ злегка невимушеним.

Худі

У тренді – яскраві худі оверсайз. Така річ зробить образ стильним і молодіжним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан порадив, як стильно вдягатися восени 2020 року.