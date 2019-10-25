Модні пуховики на зиму 2020: топ-5 стильних варіантів

У холодну пору року затишний пуховик – краще рішення. Цей предмет гардероба, зігріє з приходом морозів і одночасно підтримає останні модні тренди.

Асиметрія, яскраві кольори, футуристичний блиск металу, перебільшено великі коміри, шкіряні моделі – все це показали дизайнери в новому сезоні, пише Vogue.ua.

Яскраві кольори

Дизайнери представили пухові пальто і куртки всіх кольорів веселки – від елегантних яскраво-рожевих моделей з поясом на талії Chanel до м'ятних пальто-халатів Balenciaga.

RICK OWENS vogue.ua

Dries Van Noten осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Металік

Металізовані текстури, котрі відсвічують благородним блиском золота, срібла і бронзи, в новому сезоні очолять вішлист всіх модниць.

ENKI IENKI vogue.ua

IENKI IENKI осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Пуховики-пальто

Для дівчат, які вважають за краще елегантні і жіночні силуети, теж знайдеться вихід цієї зими. Так, дизайнери експериментували з силуетами і придумали зимове пухове пальто з поясом на талії.

NORMA KAMALI vogue.ua

Salvatore Ferragamo осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Об'ємні коміри

Дуті пухові куртки з об'ємними комірами вже не перший сезон стають об'єктом фантазії багатьох дизайнерів. У новому сезоні не варто боятися комбінувати жіночні спідниці та елегантні сукні з короткими спортивними куртками.

MARQUES'ALMEIDA vogue.ua

AWAKE MODE осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Шкіряні моделі

Шкіряні пуховики в новому сезоні актуальні в будь-якому кольорі і вигляді.

NANUSHKA vogue.ua

Salvatore Ferragamo осінь-зима 2019/2020 vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, цієї осені дизайнери зі всього світу радують своїми колекціями дівчат з абсолютно різними смаками. В тренди вибилися речі, як мінімалістичні і стримані, так і яскраві і незвичайні.

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