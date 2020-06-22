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Модні капелюхи, кепі та панами на літо 2020: головні тренди

Аліна Мельник
Аліна Мельник
Мода
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Літні головні убори є важливим елементом образу

Літні головні убори є важливим елементом образу

Головні убори влітку не лише покликані захистити від сонця, але й є важливим елементом образу.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з трендами в моді на капелюхи, кепі та панами, які не залишать байдужими наших стильних читачок.

Панами

В останні роки панама стала одним з найбільш трендових літніх аксесуарів. 2020 року в тренді рибальські панами, величезні широкополі, панами з м'яких тканин і навіть класичні дачні в квіточку.

Панама в клітку від Elie Tahar

Панама в клітку від Elie Tahar Pinterest

Панама Lanvin

Панама Lanvin Pinterest

Мереживна панама від Giambattista Valli

Мереживна панама від Giambattista Valli Pinterest

"Рибальські" панами

"Рибальські" панами Pinterest

Капелюхи

Солом'яний капелюх, класичний крислатий або мереживний однаково гарні як для пляжу, так і для міста. Сміливо носіть з романтичними сукнями, шортами, сорочками.

Капелюшок Christian Dior

Капелюшок Christian Dior Pinterest

Капелюх Christian Dior

Капелюх Christian Dior Pinterest

Капелюх Chanel

Капелюх Chanel Pinterest

Капелюхи на літо 2020

Капелюхи на літо 2020 Pinterest

Кепі

2020 року в тренді найрізноманітніші фасони кепі – від вінтажних в стилі 60-х до спортивних сітчастих: підбирайте модель до свого стилю.

Кепі від Prada

Кепі від Prada Pinterest

Кепі від Stella McCartney

Кепі від Stella McCartney Pinterest

Кепі Rokh

Кепі Rokh Pinterest

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