Міні-бікіні та леопардовий принт: зіркові купальники літа-2019

Літо-2019 у самому розпалі, стрічки соцмереж рясніють яскравими фото з відпочинку. Модницям відомо, що запорука вдалих пляжних знімків — у ідеально підібраному купальнику. Допомогти із його вибором можуть знаменитості, які люблять наслідувати світові тренди.

OBOZREVATEL зібрав яскраві знімки з відпочинку українських та закордонних зірок, які допоможуть визначитися із вибором пляжного вбрання.

Варто зазначити, що головними трендами купальників літа-2019 стали мінімалізм та спортивний стиль. Також у моді однотонні як суцільні, так роздільні купальники, анімалістичні принти та неонові кольори. Варіації з верхом на одне плече, зі шнурками, завищені плавки, міні-бікіні та бразильяни також у тренді влітку 2019.

Які купальники у 2019 році обирали знаменитості — фото:

Леся Нікітюк

Настя Каменських

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Маша Єфросиніна

Надя Дорофеєва

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Емілі Ротарковскі

Брітні Спірс

Дженіфер Лопес

Кім Кардаш'ян

Раніше OBOZREVATEL зібрав найкращі варіанти актуального педикюру на літо-2019.

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