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Міні-бікіні та леопардовий принт: зіркові купальники літа-2019

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Літо-2019 у самому розпалі, стрічки соцмереж рясніють яскравими фото з відпочинку. Модницям відомо, що запорука вдалих пляжних знімків — у ідеально підібраному купальнику. Допомогти із його вибором можуть знаменитості, які люблять наслідувати світові тренди.

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Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

OBOZREVATEL зібрав яскраві знімки з відпочинку українських та закордонних зірок, які допоможуть визначитися із вибором пляжного вбрання.

Варто зазначити, що головними трендами купальників літа-2019 стали мінімалізм та спортивний стиль. Також у моді однотонні як суцільні, так роздільні купальники, анімалістичні принти та неонові кольори. Варіації з верхом на одне плече, зі шнурками, завищені плавки, міні-бікіні та бразильяни також у тренді влітку 2019.

Які купальники у 2019 році обирали знаменитості — фото:

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Настя Каменських

Настя Каменських

Міні-бікіні та леопардовий принт: зіркові купальники літа-2019
Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна

Надя Дорофеєва

Надя Дорофеєва

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Емілі Ротарковскі

Емілі Ротарковскі

Брітні Спірс

Брітні Спірс

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян

Раніше OBOZREVATEL зібрав найкращі варіанти актуального педикюру на літо-2019.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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ivanov vlad
ivanov vlad
))) Тот вариант когда раскрутка явно опережает реалии))) Приятно удивила только Полякова и Дорофеева)
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