Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Якісний і красивий манікюр — це не тільки вдало підібраний відтінок лаку, але і створення його форми.
Тому OBOZREVATEL розповість, яка форма нігтів буде популярною восени 2019 року.
Мигдалевидна форма нігтів
В осінньому сезоні актуальна мигдалевидна форма нігтів. Її головна перевага в тому, що вона візуально подовжує пальці, за рахунок чого вони здаються більш тонкими й тендітними, а руки — більш жіночними.
Фото: nailsworld.ru
Фото: nailsworld.ru
Фото: pulse-fashion.ru
Нігті у формі губної помади
Нігті у формі помади з різними принтами, візерунками чи з однотонним покриттям — хіт цього сезону. Попри свій незвичайний вигляд, вони підійдуть під будь-який стиль і стануть ефектним і оригінальним доповненням образу.
Фото з Instagram
Фото з Instagram
Фото з Instagram
Овальна форма нігтів
Тим, хто дуже стриманий в експериментах і не готовий до кардинальних змін, найкраще підійде овальна форма нігтів. Адже це безсмертна класика. Зазначимо, що така форма дуже елегантна і візуально подовжує пальці.
Фото: femz.ru
Фото: femz.ru
Фото: femz.ru
Форма нігтів "м'який квадрат"
Як і раніше не здає позицій і практичний варіант — короткі нігті форми м'який квадрат. Така форма підійде кожній дівчині і під будь-який образ.
Фото: pulse-fashion.ru
Фото: womans.ws
Фото: ivona.bigmir.net
Нігті "стилети"
Така форма нігтів приголомшливо впишеться в зухвалий стиль, додавши образу "перчинки". Зазначимо, що вона візуально нагадує довгий, тонкий і дуже гострий кинджал.
Фото: ladysovet.ru
Фото: ladysovet.ru
Фото: ladysovet.ru
Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на осінь 2019 року.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.