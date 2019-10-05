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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

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Якісний і красивий манікюр — це не тільки вдало підібраний відтінок лаку, але і створення його форми.

Тому OBOZREVATEL розповість, яка форма нігтів буде популярною восени 2019 року.

Мигдалевидна форма нігтів

В осінньому сезоні актуальна мигдалевидна форма нігтів. Її головна перевага в тому, що вона візуально подовжує пальці, за рахунок чого вони здаються більш тонкими й тендітними, а руки — більш жіночними.

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: nailsworld.ru

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: nailsworld.ru

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: pulse-fashion.ru

Нігті у формі губної помади

Нігті у формі помади з різними принтами, візерунками чи з однотонним покриттям — хіт цього сезону. Попри свій незвичайний вигляд, вони підійдуть під будь-який стиль і стануть ефектним і оригінальним доповненням образу.

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото з Instagram

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото з Instagram

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото з Instagram

Овальна форма нігтів

Тим, хто дуже стриманий в експериментах і не готовий до кардинальних змін, найкраще підійде овальна форма нігтів. Адже це безсмертна класика. Зазначимо, що така форма дуже елегантна і візуально подовжує пальці.

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: femz.ru

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: femz.ru

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: femz.ru

Форма нігтів "м'який квадрат"

Як і раніше не здає позицій і практичний варіант — короткі нігті форми м'який квадрат. Така форма підійде кожній дівчині і під будь-який образ.

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: pulse-fashion.ru

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: womans.ws

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: ivona.bigmir.net

Нігті "стилети"

Така форма нігтів приголомшливо впишеться в зухвалий стиль, додавши образу "перчинки". Зазначимо, що вона візуально нагадує довгий, тонкий і дуже гострий кинджал.

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: ladysovet.ru

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: ladysovet.ru

Манікюр осінь 2019: наймодніші форми нігтів

Фото: ladysovet.ru

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на осінь 2019 року.

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