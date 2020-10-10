Костюми на тему коронавірусу стали трендом перед Геловіном 2020

Іноземні бренди запустили новий тренд і представили сексуальні образи для Геловіна на тему коронавірусу.

Так, в асортименті американського бренду Yandy з'явився відвертий костюм антисептика для рук, що складається з боді м'ятного кольору і прозорого сарафана довжини міні. Його вартість становить майже 70 доларів (1900 грн), повідомляє Daily Mail (фото дивіться нижче).

Також коронавірусною тематикою надихнулася компанія святкового одягу Tipsy Elves. Бренд показав в мережі образ вартістю 100 доларів (2800 грн), який підходить як для жінок, так і для чоловіків.

Крім цього, марка Rasta Imposta випустила відразу кілька костюмів засобів захисту від коронавирусу: антибактеріальні серветки, бутильований і настінний антисептики. Кожен образ обійдеться в 40 доларів (1100 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дизайнерка із Сан-Франциско Даніель Баскін зайнялася розробкою медичних масок у вигляді людського обличчя, які зможуть захистити від вірусів і розблокувати смартфон.