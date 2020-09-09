Королева Іспанії з'явилася на публіці в дешевій сукні. getty.

Королева Іспанії Летиція з'явилася на публіці в дешевій сукні з мас-маркету.

Як повідомляє видання Daily Mail, дружина короля Філіпа VI відвідала з ним палац Паласіо-де-Віана в Мадриді на честь Міжнародного дня кооперативів, заснованого Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році. Королеву сфотографували у твідовій сукні бренду Zara темно-синього кольору, вартість якого становить 70 фунтів стерлінгів (близько 3 тисяч гривень).

Королева Летиція в сукні від Zara

Свій образ Летиція доповнила туфлями в тон сукні, чорним поясом та сумкою-клатчем. Також подружня пара одягнула медичні маски.

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція

Королева Летиція в сукні від Zara

Королева Летиція в сукні від Zara

Daily Mail

Читачі видання захопилися зовнішнім виглядом королеви в коментарях під матеріалом.

"Вона просто неймовірно красива", "Сучасно, стильно і шикарно. Завжди відмінно виглядає. Люблю її стиль", "Вона просто ідеальна. Справжня королева!" – висловлювалися шанувальники.

Королева Іспанії з'явилася на публіці в дешевій сукні. Фото

Королева Іспанії з'явилася на публіці в дешевій сукні. Фото

Королева Іспанії з'явилася на публіці в дешевій сукні. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцогиня Кембриджська Кетрін Міддлтон з'явилася на публіці в сукні британського дизайнера за 1 565 фунтів стерлінгів (53 000 гривень) і зазнала критики з боку шанувальників.

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