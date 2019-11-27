Комбінація кольорів та "валіза Мендель": образи Зеленської за кордоном розклали по поличках

Стилісти першої леді України Олени Зеленської поекспериментували з її образами під час офіційних поїздок європейськими країнами.

Журналістка з видання "Страна.UA" Варвара Квітка на своїй сторінці в Facebook розібрала стильні виходи дружини президента Володимира Зеленського, зазначивши, що не всі вони були вдалими.

Олена Зеленська - модний образ в Естонії instagram / olenazelenska_official

Так, Зеленська продемонструвала три різні вбрання: під час прильоту до Естонії, в Національній опері та під час офіційного візиту до Литви.

"Молоко з корицею. Офіційний візит до Естонії. Пальто: Lake Studio. Ціна: ₴20 875 (зі знижкою 30%). Склад: 100% шерсть. Топ і штани: The COAT by Katya Silchenko. Дуже добре все: заплетене волосся, макіяж, комбінація кольорів в одязі", – пояснила журналістка.

Едена Зеленська - образ №1 "молоко з корицею" instagram / olenazelenska_official

У Національній опері "Естонія" (Таллінн) перша леді була присутня в сукні від Lake Studio, вибравши колірну гамму "М'ятий шовковий чорний".

"Таке враження, що в Олену вселився король пом'ятих речей Петро Порошенко. Спина дуже гарна, вишивка, рукава – шикарні. Але робота протокольної служби або праски – повний відстій", – розкритикувала Квітка.

Олена Зеленська - образ №2, "м'ятий шовковий чорний" facebook / varvarakvitka

Третій образ, на думку журналістки, і зовсім залишав бажати кращого. Під час офіційного візиту до Литви дружина Зеленського вибрала сукню Lake Studio.

"Синій міді. Ціна: ₴28 275. Склад: 100% шерсть. Сукня сидить добре. Але сам образ похмурий. Максимально протокольний. Ніби Олена випадково схопила валізу із речами Юлії Мендель, прессекретаря Зеленського. Рятує все зачіска. Перукарям і колористам респект. Я розумію, що стилісти експериментують, комбінують та творять. Але, будь ласка, не треба ставити досліди. Там же в команді професіонали з багаторічним досвідом", – прокоментувала журналістка.

Олена Зеленська - образ №3, "синій міді" facebook / varvarakvitka

Як повідомляв OBOZREVATEL, першу леді розкритикували за відвідування пологового будинку в Естонії. Вона розхвалила медичну систему в країні, на що користувачі порадили їй звернути увагу на це в Україні.

Варто відзначити, що нещодавно дружина президента з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі показали унікальні кадри зі зйомок. Крім того, вона дала інтерв'ю виданню та розповіла про те, як заробляє гроші.

Про те, як одягається перша леді України під час поїздок за кордон, можна прочитати і подивитися в нашому матеріалі.

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