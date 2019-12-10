Класика і яскравий акцент: стильний образ дружини Зеленського вразив мережу

Перша леді України Олена Зеленська викликала у мережі ажіотаж стильним образом на жіночому конгресі.

Відповідні кадри із заходу вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, розповівши подробиці про ініціативу, яку підтримує.

Перша леді пояснила, що жіночий конгрес є публічною платформою з формування гендерної політики в країні. Вона зазначила, що в Україні в цьому плані є зрушення.

Олена Зеленська на жіночому конгресі – стильний образ instagram / olenazelenska_official

"Жінок в українській політиці стає помітно більше, а пріоритет гендерної рівності визнано на урядовому рівні. Нам офіційно дозволено мати низку професій, зокрема у сфері безпеки та оборони, які донедавна були під забороною. Запрацювало національне законодавство з протидії домашньому насильству. Вагомі результати, яких усе ж недостатньо. Наступний крок – приєднання України до "Партнерства Біарріц", яке започатковане лідерами країн Групи семи та дасть змогу мобілізувати й об’єднати наші зусилля довкола ідей рівних можливостей", – розповіла вона.

На заході Зеленська була присутня у синьому брючному костюмі та білій класичній сорочці, а образ доповнила сережками і червоною помадою, яка створила яскравий акцент.

Образ першої леді на жіночому конгресі instagram / olenazelenska_official

"Боже, яка вона гарна, перша леді", "Краща перша леді", "Наша прекрасна й розумна перша леді", – написали користувачі.

Олена Зеленська на жіночому конгресі instagram / olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українська журналістка детально розібрала образи Зеленської під час її поїздки до Литви та Естонії.

Одне з вигідних із точки зору стилю вбрання – ансамбль із бежевого пальто, блузи та штанів. Як стало відомо у мережі, верхній одяг коштує 30 тисяч гривень.

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